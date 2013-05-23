Hüseyin Gülerce: Fethullah Gülen 2015'te dönebilir

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ABD'de Fethullah Gülen ile görüşmesi sonrası en çok merak edilen konulardan biri Gülen'in Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği idi. Arınç, dün akşam katıldığı programda Fethullah Gülen'in şu anda böyle bir niyeti olmadığını söylemişti. Cemaate yakınlığı ile bilinen Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Gülen'in 2015'te dönebileceğini söyledi.

Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşan Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Fethullah Gülen'le ilgili en çok merak edilen üç soruya cevap verdi: Hareket partileşecek mi? Fethullah Gülen ne zaman dönecek? Cemaat en çok hangi partiye yakın?

İşte Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın (23.05.2013) o yazısından ilgili kısım:

Fethullah Gülen "Olayı" nedir?.. "Partileşme lafı" nereden çıktı?

Gülen "Partilere hangi mesafede?"

Abdullah Gül... Recep Tayyip Erdoğan... AK Parti...

Cemaat... Yargı... Silivri... Ve "Aklınıza gelebilecek her şey."

Yalova'da Hüseyin Gülerce ile buluştuk.

Gülerce "Zaman yazarı... Hocaefendi'nin dostu."

"Özdilek'te... Havuz başında" kahve içerken ilk soru:

'Hocaefendi Türkiye'ye 2015'te döner'

- Hocaefendi Türkiye'ye dönecek mi?

- 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi var... 2015'te de milletvekili seçimi... Bu iki seçimle Türkiye'de taşlar iyice yerine oturur... Ve Hocaefendi en geç 2015'te döner diye düşünüyorum.

Sorduk... Cemaat midir?.. Gülerce dedi ki:

- Dini cemaat değildir... İnsani bir harekettir.

'Cemaat asla partileşmez'

- Partileşir mi?

- Asla partileşmez... Hocaefendi'nin ifadesi var: "Bu harekete verilecek en büyük zarar, hareketin siyasete tahvil edilmesidir." Harekete gönül verenler, zaten siyasi olmadığı için gönül veriyorlar.

'Partilere eşit uzaklıktayız'



- Gülen'in partilere mesafesi?

- Hocaefendi'nin ifadesi var: "Biz partilere eşit uzaklıkta değil, eşit yakınlıktayız."