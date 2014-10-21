Hüseyin Gülerce: Cemaat CHP’nin arka bahçesine çadır kurdu

Eski Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Beyaz TV’de katıldığı bir programda Gülen Cemaati’nin, seçimlerde AKP'nin oy almaması için kapı kapı dolaşarak CHP'ye oy istediğini söyledi. Gülerce, "Benim söylediğim; Menderes çizgisinden, Özal çizgisinden gelen bu çizgiye destek veren bir hareketin sonunda gidip CHP'nin bahçesinde çadır kurmasıdır. Ben buna yanlış diyorum. CHP'ye oy istemeyi savunamazsınız. Bu geri teper" dedi.

'Bir yerde durun arkadaş!'

Cemaatin "Biz ne yaparsak doğrudur" anlayışıyla hareket ederek hata yaptığını savunan Gülerce, "En azından bir yerde durun arkadaş. Geri adım atın da demiyorum ama bir yerde durun artık. Durmayarak karşı taraftakilere saç baş yolduruyorsunuz" şeklinde konuştu.