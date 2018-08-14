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Spor

Hüseyin Eroğlu: "Gençlerbirliği'ni yenip çıkışa geçmek istiyoruz"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında Akhisar Stadı'nda Balıkesirspor'la golsüz berabere kalan Altınordu cumartesi evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlarken teknik direktör Hüseyin Eroğlu 2 hafta zamana

14 Ağustos 2018 14:57

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'in ilk haftasında Akhisar Stadı\'nda Balıkesirspor\'la golsüz berabere kalan Altınordu cumartesi evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlarken teknik direktör Hüseyin Eroğlu 2 hafta zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yeni transferlerin uyum sürecini en kısa sürede atlatacağını ifade eden deneyimli teknik adam, \"Balıkesirspor maçını kazanamadığımız için üzgünüz. Ancak biraz sabır bekliyoruz. Yeni oyuncularımızdan golcü Sefa Yılmaz 2 hafta içinde tam hazır olacak. Diğer futbolcularımız da o dilimde tam kapasiteyle mücadele edebilecek. Tek düşüncemiz Gençlerbirliği\'ni sahamızda yenip çıkışa geçmek\" diye konuştu. 

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