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Spor

Hüseyin Çimşir Trabzonspor'da

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, eski oyuncusu Hüseyin Çimşir'i yardımcı antrenörlük görevine getirdi

22 Mayıs 2018 01:43

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, eski oyuncusu Hüseyin Çimşir\'i yardımcı antrenörlük görevine getirdi.
Trabzonspor\'da Rıza Çalımbay\'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar devam ediyor. Bordo-Mavili yönetim kurulu ilk olarak yardımcı antrenörle anlaştı. Trabzonspor\'un, geçmişte teknik direktör Mustafa Reşit Akçay\'ın yardımcılığını yapan eski oyuncusu Hüseyin Çimşir ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Çimşir\'in çalışmalara başladığı ve gelecek olan teknik adama bir rapor sunacağı belirtildi.
 

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