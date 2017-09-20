Hüseyin Çelik'ten 'sınav sistemi değişikliği' eleştirisi: Adı Zeki olunca aptalın zekâ seviyesi yükselmiyor

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Bir Mecelle kuralı der ki, ‘tebeddül- i esmâ ile hakaik tebeddül etmez.’ Yani: isim değişikliği ile gerçek değişmez. Fakir bir vatandaşın adını Gâni koyduğunuz zaman zenginleşmiyor. Ya da kişi aptalsa adını Zeki koyduğunuz zaman zekâ seviyesi yükselmiyor" dedi.

TEOG tartışmalarına eski AKP'li Bakan Hüseyin Çelik de katıldı. Sosyal medya hesabından TEOG tartışmaları ile ilgili bir yazı paylaşan Çelik, kaldırılan TEOG’un yerine kendi bakanlığı döneminde getirilen SBS’yi (Seviye Belirleme Sınavı) önerdi.