Hüseyin Çelik'ten ABD elçisine sert tepki: Haddini bilmeyi öğrenememiş

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ABD Büyükelçisi Ricciardone'nin Türk yargı sistemine yönelik "mahkeme öncesi uzun tutukluluklar, suçlamalarda belirsizlikler, şeffaflık eksikliği" şeklindeki sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.

Elçinin göreve ilk başladığında da bu tür ifadeler kullandığını hatırlatan Çelik, "Sayın Ricciardone haddini bilmeyi öğrenememiş" dedi.

Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin Türkiye'deki yargı sistemine yönelik eleştirilerine AKP'den çok sert bir yanıt geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, katıldığı bir televizyon programında konuya değindi ve "Ricciardone haddini bilmelidir" dedi.

Ricciardone'nin Türkiye'de göreve başladığında da benzer açıklamaları olduğunu ve Başbakan Erdoğan'ın kendisini 'acemi büyükelçi' diye nitelediğini hatırlatan Çelik, "Öyle anlaşılıyor ki bu geçen süre içinde sayın Ricciardone haddini bilmeyi öğrenememiş" diye konuştu.

Hüseyin Çelik'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Ricciardone Türkiye'ye gelir gelmez, buna benzer bizim iç meselelerimizle ilgili laflar etmişti. O zaman Başbakan kendisine 'acemi büyükelçi' demişti. Öyle anlaşılıyor ki bu geçen süre içinde sayın Ricciardone haddini bilmeyi öğrenememiş.

Siz bir diplomatsınız, içeriğine tam vakıf olmadığınız, tüm detaylarını bilmediğiniz bir meseleden dolayı, nasıl bir ülkenin içişleriyle ilgili, yargı sistemiyle ilgili ahkam kesersiniz? Bu hakkı size kim veriyor? Netice itibariyle bu Türkiye’nin iç meselsidir.

Sayın Ricciardone 'Avrupa mahkemelerinin, bizim mahkemelerimizde alınan kararları anlamakta güçlük çektiğini' söylüyor. Sayın Ricciardone! Sizin mahkemeleriniz bizim mahkemelerin temyiz mahkemesi değil, bir üst mahkemesi değil. Dolayısıyla sizin mahkemeleriniz anlar ya da anlamaz onların problemi.

'Önce kendine bak'

Sayın Ricciardone'ye önce şunu hatırlatırım; siz önce Guantanamo'yu izah edin dünyaya. 'Dinime tan eden bari Müselman olsa.' Önce kendine bak kardeşim.

'Büyükelçi haddini bilmeli'

Biz Sayın Ricciardone'yi kendi sınırları ve hudutları içinde kalmaya davet ediyoruz. Bunu hoş karşılamadığımızı, kınadığımızı, ayıpladığımızı ifade ediyorum. Bir kez daha söylüyorum sayın büyükelçi haddini bilmelidir."

'ABD ve Avrupa mahkemeleri anlam veremez'

Ankara'da gazetecilerle biraraya gelen ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, TÜrkiye'deki uzun tutukluluk sürelerini eleştirmiş,

"Askeri yetkililer terörist diye hapse kondu. Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı demir parmaklıklar arkasında" ifadesini kullandı; "ABD ve Avrupa Mahkemeleri'nin buna anlam vermesi zor olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.