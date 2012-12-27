Hüseyin Çelik, twitter mesajında öğrencileri aydınlıkları yangın yerine çevirmekle suçladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda, protestolara katılan öğrencileri 'kadrolu protestocular" olarak nitelendirdi ve "Nerede aydınlık varsa orayı yangın yerine çevirmek bu zevatın en büyük zevkidir." dedi

İşte Hüseyin Çelik'in twitter mesajları

2007'de Ankara Ünvrsts'nde katıldığım bir toplantıda bir grubun protestosuyla karşılaşmıştım. Protestocular bir yıl öncekinin aynısı idi.

Yabancı konukların paniklemesi üzerine "efendim, telaşa gerek yok; bu gençler Ankara Üniversitesi'nin kadrolu protestocularıdır." dedim.

Hemen hemen aynı kişilerden oluşan aynı grup, bir yıl önce de aynı yerde aynı nümayişi yapmıştı. Sonra tezgah Ergenekonla deşifre oldu.

Olay, medyada "Ankara Üniversitesi'nin öğrencileri Bakan Çelik'i protesto etti." Şeklinde yer aldı. Beni protesto eden topu topu 15 kişiydi.

Ankara Üniversitesi'nin 50 küsur bin öğrencisi varken, medyamız sayesinde 15 kişi koca üniversiteyi damgalayabiliyordu.

Sonra öğrendik ki, işi gücü maraza çıkarmak olan bazı öğrenciler, okulu uzatıp adete protestoculuğu meslek haline getiriyorlar.

Bazı kadrolu protestocular, aynı zamanda seyyardırlar. Nerede aydınlık varsa orayı yangın yerine çevirmek bu zevatın en büyük zevkidir.

ODTÜ dahil tüm Üniversitelerin bu kadrolu protestoculara dikkat etmesi lazım.

ODTÜ'deki olaylarla ilgili düşüncelerimi akşama doğru sizlerle paylaşacağim. Selam ve sevgiler...