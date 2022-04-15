Hüseyin Çelik’ten Bakan Bozdağ'ın Cemal Kaşıkçı davası açıklamasına tepki: Dosyanın Suudilere devredilmesi kanunidir ama asla ahlaki değildir

AKP'nin kurucuları arasında yer alan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devredilmesinin ‘kanuna uygun' olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, “Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi kanunidir ama asla ahlaki ve vicdani değildir" dedi.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devredilmesinin 'kanuna uygun' olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına, AK Partili eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten tepki geldi. 26 sanığın yargılandığı davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin Bozdağ’a yanıt veren Çelik, “Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi kanunidir ama asla ahlaki ve vicdani değildir" dedi.

Çelik, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudilere devredilmesi kanunîdir ama asla ahlakî ve vicdanî değildir. Prens’in sözünün her türlü hukukun üstünde olduğunu bilmiyor muyuz? Bizim ülkemizde, Prens’in emriyle doğrandığı iddia edilen bir insanın hukukunu aynı prense emanet etmek! Vah ki vah…"