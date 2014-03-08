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Hüseyin Çelik: Parti tabanında '3 dönemi kaldırın' baskısı var

Hüseyin Çelik: Bana kalırsa 3 dönem kuralının kalkması yönünde partililer tarafından böyle bir irade ortaya çıkarsa bunun için Kongreye toplamaya bile gerek yok. MKYK bile bunu halleder.

08 Mart 2014 21:38

Başbakan RecepTayyip Erdoğan'ın kaldırılması yönünde son zamanlarda yumuşak mesajlar verdiği " 3 dönem kuralı"na ilişkin konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, 3 dönem kuralının kaldırılması için tabandan baskı yapıldığını söyledi.

Çelik, "Bu konuyu yetkili kurullarımızda hiç görüşmedik,müzakere etmedik ama tüm teşkilatlarımızdan ,tabandan baskı var. Partiye, Başbakanımıza gönül veren insanlar 'bu 3 dönemi kaldırın' diyor. İş dünyası da bunu söylüyor" dedi. Başbakan Erdoğan ile birlikte 72 ismin bir dönem Meclis dışında kalmasına yol açacak olan kuralın Anayasa ya da yasa kuralı olmadığının altını çizen Çelik, istendiği takdirde çok rahat bir şekilde değişikliğin yapılacağını anlattı. Çelik," Bana kalırsa böyle bir irade ortaya çıkarsa bunun için Kongreye toplamaya bile gerek yok. MKYK bile bunu halleder.Başbakan hala aynı noktada ama genel irade başka türlü tecelli ederse yürürlüğe girer. Biz şimdiden kesin ve ya değişmez diyemeyiz. Kendi iç meselemizdir. Türkiye kaygı duymasın" diye konuştu

Hüseyin Çelik, gazetecilere medya özgürlüğü konusunu da değerlendirdi. Medyaya baskı yapmadıklarını öne süren Çelik,gazetecileri sadece kendilerinin değil muhalefet partilerinin de aradığını söyledi. Çelik, şöyle devam etti" Politikacı tarih yapar, gazeteciler bizi yazar. Siz bizi eleştiriyorsunuz bizim de bu yanlıştır deme hakkımız yok mu? Yanlış haber çıkınca 'arayıp bu doğru değildir' demem gerekmiyor mu? Siz bizim yüzümüze ayna tutun bu bizi rahatsız etmez. Bizi rahatsız eden sirk aynası tutulmasıdır. Eğmeler,bükmelerden elbette rahatsız oluruz. Bunları muhalefet deyince suç olmuyor ama iktidar olarak söyleyince baskı oluyor. İktidarız ama şamar oğlanı değiliz"

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