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Hüseyin Çelik: Gülen grubuna cephe almayız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, ‘AKP-cemaat çatışması’na yönelik tartışmaları yorumladı.

17 Şubat 2012 10:02

 

 
T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, ‘AKP-cemaat çatışması’na yönelik tartışmaları yorumladı: "AK Parti kendi tabanıyla kavga etmez. 1-2 kişinin yanlışı bir gruba mal edilemez. Bürokraside 28 Şubat’ı yeniden hortlatmayız. AK Parti bu tuzağa düşmez."
 
MİT krizi etrafında yaşanan tartışmaları Radikal’e değerlendiren AKP Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, özel yetkili mahkemeler ve savcıların yetkilerine dokunulmayacağı sinyalini verdi.
 
AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, 250’nci madde değişikliğine karşı olduğunu açıkladı. Yürümekte olan Ergenekon, Balyoz gibi davaları hatırlatan Çelik, şu aşamada bu maddenin yerinde kalması gerektiğini savundu. Çelik, “Yeri geldiği zaman özel yetkili mahkemeler de kaldırılır.Bunun için ihtiyaç olması gerekir. Bu mahkemelerde görev yapanlar ihtisas sahibi insanlar. O yüzden şu anda öyle bir ihtiyaç yok” diye konuştu.
 
AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, MİT krizinin AKP ile Fethullah Gülen grubu arasında ‘çatışma’ya yol açtığı iddialarını da değerlendirdi. Cemaatlerde, gruplarda hatta siyasi partilerde yanlış yapan insanlar olabileceğini ancak 1-2 kişinin yanlışının bir camiaya yüklenemeyeceğini savunan Hüseyin Çelik, AKP’nin yüzde 50’lik oy almasında cemaatlerin de önemli payı olduğunu söyledi. Çelik, “AK Parti kendi tabanına cephe almaz, onlarla kavga etmez. O cemaatin, hareketin mensuplarıyla ruh ve mana dünyamız örtüşür.Aynı atmosferin insanlarıyız. Birileri kavga istiyor olabilir ama biz bu tuzağa düşmeyiz. Muhalefet boşuna sevinmesin. Onlara buradan ekmek çıkmaz” diye konuştu. Çelik’in sözleri AK Parti’nin 12 Haziran seçimleri öncesi kullandığı, “Aynı dağın yeliyiz biz, aynı bağın gülüyüz biz” şarkısının sözlerini hatırlattı
 
 
‘NİYE DÜŞMANLIK EDELİM’
 
MİT krizinden sonra cemaate yakın oldukları öne sürülen ve KCK operasyonlarını yürüten polis şefleri görevden alındı. AK Parti’nin yaşanan krizden sorumlu tuttuğu cemaatin bürokrasideki kadrosunu tasfiye edeceği iddialarını da değerlendiren Hüseyin Çelik, “Cemaatler, sivil toplum kuruluşları bizim rakibimiz değildir. Rakibimiz olan CHP ve MHP’ye bile düşmanlık etmezken onlara niye edelim. Suçun şahsiliği esastır. Bir kişinin hatasından başkaları sorumlu tutulamaz. Biz 28 Şubat’ı tekrar hortlatacak siyasi hareket değiliz” diye konuştu.
 
 
 

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