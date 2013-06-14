Gezi Parkı için yargı kararı lehte çıksa bile halk oylamasına gidilecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Dayanışması’nın sözcüleri, sanatçılar ve aydınlardan oluşan grupla gece geç saatlerde bir araya geldi. Başbakanlık Konutu'ndaki görüşme 3.5 saat sürdü.Görüşme sonrası Hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik açıklamalarda bulundu. Dünkü ilk heyetle görüşme sonrası referandum yapılabileceğini açıklayan hükumetten ikinci adım geldi. Taksim dayanışması üyelerinin bulunduğu ikinci heyetle görüşen Erdoğan adıma açıklama Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik, "Mahkeme kararı ve oylama sonucu belli olana kadar Gezi Parkı'na dokunmayacağız" sözü verdi.

İşte Çelik'in görüşme sonrası yaptığı açıklamalar:

"Dün bir açıklama yapmıştım. Yine dört saat süren bir toplantı yapıldı. Burada ağırlıklı olarak sanatçılarımız vardı. Taksim Platformu'ndan arkadaşlarımız geldiler.

Sonuç itibarıyla toplantıdan arkadaşlarımız hangi intiba ile ayrıldıklarını paylaşacaklar. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk dışında bir işlem yapmamız söz konusu değildir. Bir yargı kararı vardır. Elbette hükümet bu yargı kararını uygulamakta yükümlüdür. Temyiz süreci başlatılmıştır. Yargı kararı sona erene kadar Gezi Parkı ile ilgili tasarrufta bulunulmayacak. Yargı kararı lehte çıksa bile bir halk oylamasına gidilecek.

İstanbul halkı ne istiyor bu öğrenilecek. İstanbul'un verdiği karar bizim için son derece önemlidir. Ayrıca yine bu toplantıda bulunan eylemciler ve sanatçılar polisin zaman zaman orantısız güç kullandığını ifade etmişlerdir. Keyfi davranan ve orantısız güç kullanan polislerle ilgili soruşturma talep etmişlerdir. Zaten hükümetimiz de aynı görüştedir. İnceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Devlet memurları da suç işleme imtiyazına sahip değildir.

Bu arada Gezi Parkı şu anda parktır. Yarı kararı çıkıncaya kadar halk oylamasının sonucu belli oluncaya kadar bir tasarrufa gidilmeyecektir. Ancak Gezi Parkı belli bir grubun yaşadığı park olmaktan çıkmalıdır. Orada hassasiyetleriyle toplanan gençlere de bir ağabeyleri olarak söylüyorum bu saaaten sonra evlerinize gidip sıcak yataklarında yatmanız doğru olacaktır.

Türkiye demokratik bir ülke olmasaydı bunlar olmazdı. Bizi Ortadoğu'daki geri kalmış ülkeler gibi göstermeye hakkınız yoktur. Daha dün Londra'daki görüntüler biliniyor. Dünyanın her yerinde istenmeyen görüntüler ortaya çıkabiliyor."

Sanatçılar ve Taksim Dayanışma katıldı

Başbakanlık Resmi Konutu’nda 23.30’da başlayan görüşmeye, Sunay Akın, Yavuz Bingöl, Ceyda Düvenci, Halit Ergenç, Sertab Erener, Mahsun Kırmızıgül, Nebil Özgentürk ve Ali Sunal’ın yanı sıra Taksim Dayanışma’dan TMMOB Başkanı Eyüp Muhcu, KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezoğlu, TMMOB İstanbul Başkanı Tayfun Kahraman, Elektrik Müh. Odası İstanbul Şube Başk. Beyza Metin, Mimarlar Odası üyesi Derya Karadağ ve Semt Dernekleri Sözcüsü Can Tüzün de katıldı.

Grup üyelerinin talebi üzerine gerçekleşen görüşmede hükümet kanadından, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ak Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala hazır bulundu.

Ünlü sanatçıların Esenboğa Havalimanı’ndan Başbakanlık Resmi Konutu’na taksi ile gelmeleri dikkat çekti. Başbakanlık Konutu'na sanatçıların ardından iki taksiyle Taksim Dayanışma'dan 8 kişi daha geldi.