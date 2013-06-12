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Politika

Hüseyin Çelik: Gezi Parkı için referanduma bile gidilebilir

Çelik: Çok isteniyorsa Beyoğlu sınırları içinde referandum yapılabilir, bütün İstanbul'u kapsayacak şekilde referandum yapılabilir

12 Haziran 2013 05:32

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Taksim'de yaşanan olayları Habertürk TV'ye değerlendirdi. "Başbakan'a diktatör diyenler ağzını çalkalamalı" diye konuşan Çelik, gerekirse Gezi Parkı için tüm İstanbulluları kapsayacak şekilde referanduma bile gidilebileceğini söyledi.

Çelik'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Taksim Meydanı'nda tabloyu gözönüne getirelim. Oradaki pankartlar kabul edilebilir mi, akla hayale gelmeyen küfürler kabul edilebilir mi? Vatandaşın seyahat özgürlüğünü engelleyenler demokratik falan eylem değildir.

 

'Biz kimsenin burnu kanamasın istedik'

 

Sonuçta hiç kimsenin burnu kanamaması, zarar görmemesi için olağanüstü çaba harcandı. Zaman zaman polis gaz kullanmak zorunda kalmış olabilir. Polisin başına atılan taşları görüyorsunuz. Molotof kokteylleri ile nasıl saldırıldığını görüyorsunuz.

 

'Makul taleplerde bulunanların hizmetindeyiz'

 

Gezi Parkı'ndakilere müdahale edilmeyeceği söylendi. İnsanların endişeleri giderilerek çözüm bulacağız. Ama Taksim Meydanı'nda, AKM'nin önünde olanlar öyle bir hale geldi ki, hiçbir kamu görevlisi bunu kabul edilemez. Biz makul talepte bulunanların hizmetindeyiz.

 

'Haklı iken haksız duruma düşmeyin'

 

Mensubu bulunduğu illegal örgütün flamasıyla meydana çıkıp polise saldıranları gördük. Eğer eylemci şiddete başvurursa, kabu kuvvet ortaya koyarsa, kamu malına ve insanlara zarar verirse kendisi haklı bile olsa haksız duruma düşer.

 

'Yeter ki masaya iyi niyetle otursunlar'

 

Çevre ve yeşil duyarlığı ile yarın sayın Başbakan'la bir heyet görüşmeye gelecek. O görüşmede ben de bulunacağım. Bu tür görüşmelerde masaya iyi niyetle oturduğunuz zaman, medeni insanların konuşamayacağı, anlaşamacağı hiçbir şey yoktur.

Şu yapılmasın, bunu istemiyoruz diye bir talep ortaya konulursa kusura bakılmasın biz bunlara makul ve meşru talep olarak bakmayız. Daha önce Birinci Boğaz Köprüsü'ne, Keban Barajı'na da karşı çıkmışlardı.

Kimse bizim gibi düşünmek zorunda değildir. İtirazlar demokratik bir şekilde ifade edilebilir. Sayın Başbakan İstanbul'da gerçekleştireceği projelerden biri de budur. Bu proje daha önce kamuoyuyla paylaşıldı, animasyonlarla gösteriler yapıldı.

Bu proje İBM Meclisi'nde CHP ve AK Partili Meclis üyelerince onaylandı. Ama birileri devreye girerek dünmüş gibi sundu. Demokrasimiz temsili demokrasidir. Bu konuda bütün İstanbul'u bir araya toplayarak 'ne istiyoruz' diyemeyiz.

 

'Referandum yapılabilir'

 

Çok isteniyorsa Beyoğlu sınırları içinde referandum yapılabilir, bütün İstanbul'u kapsayacak şekilde referandum yapılabilir. Bırakın referandumu anket bile yapılabilir. Demokraside vatandaş memnuniyeti önemlidir. Bir sorun bakalım İstanbul halkına, kaçı istiyor, kaçı istemiyor?

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