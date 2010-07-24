Hüseyin Çelik: DİSK Başkanı mahalle baskısı altında

T24

Yavuz Oğhan'ın sunduğu CNN TÜRK'teKİ "Ne Oluyor?" programında anayasa değişikliği referandumu tartışıldı. Programın konuklarından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi arasında tartışma yaşandı. Çelebi, Hüseyin Çelik'in, "Çelebi, mahalle baskısı olmasa bu referanduma evet der" sözüne yanıt verdi.