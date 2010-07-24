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Hüseyin Çelik: DİSK Başkanı mahalle baskısı altında

Hüseyin Çelik katıldığı televizyon programında anayasa değişikliği hakkındaki görüşlerini paylaştı.

24 Temmuz 2010 03:00

T24 - Hüseyin Çelik katıldığı televizyon programında anayasa değişikliği hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Video için tıklayınız. Hüseyin Çelik'in, "Çelebi, mahalle baskısı olmasa bu referanduma evet der"



Yavuz Oğhan'ın sunduğu CNN TÜRK'teKİ "Ne Oluyor?" programında anayasa değişikliği referandumu tartışıldı. Programın konuklarından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi arasında tartışma yaşandı. Çelebi, Hüseyin Çelik'in, "Çelebi, mahalle baskısı olmasa bu referanduma evet der" sözüne yanıt verdi.


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