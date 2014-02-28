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Hüseyin Çelik Başbakan'ın hastalığının ne olduğunu açıkladı

Başbakan Erdoğan'ın ağır hasta olduğu yönünde çıkan haberlerle tartışmaya yol açan duruma AKP'li Hüseyin Çelik'ten Başbakan'ın hastalığının ne olduğu hakkında açıklama geldi

28 Şubat 2014 13:44

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada, "Başbakan ile görüştüm. Sırtında bir şey varmış sordum ‘İnşallah bel fıtığı değildir’ diye. Bir kas spazmı gibi bir şey var. Biraz terapi ile programlarına yine gitti” dedi. 

“Bazıları ülkemizde kendi saadetini başkasının felaketinde arıyor" diyen Çelik, "Bir atasözü var: ‘Atın ölümü, itin bayramıdır.’ At ölecek ki it bayram etsin. Israrla spekülasyon yapmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı. 

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