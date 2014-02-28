Hüseyin Çelik Başbakan'ın hastalığının ne olduğunu açıkladı

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada, "Başbakan ile görüştüm. Sırtında bir şey varmış sordum ‘İnşallah bel fıtığı değildir’ diye. Bir kas spazmı gibi bir şey var. Biraz terapi ile programlarına yine gitti” dedi.

“Bazıları ülkemizde kendi saadetini başkasının felaketinde arıyor" diyen Çelik, "Bir atasözü var: ‘Atın ölümü, itin bayramıdır.’ At ölecek ki it bayram etsin. Israrla spekülasyon yapmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.