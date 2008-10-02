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Yaşam

Hüseyin Çağlayan'dan 'teknolojik' kreasyon

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türk modacı Hüseyin Çağlayan, 2009 ilkbahar-yaz tasarımlarını Paris Moda Haftas'ında bir defileyle sergiledi

02 Ekim 2008 03:00

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türk modacı Hüseyin Çağlayan, 2009 ilkbahar-yaz tasarımlarını Paris Moda Haftasında bir defileyle sergiledi.

Çağlayan'ın Bercy salonunda düzenlenen defilesinde sade, şık ve rahat plaj kıyafetlerine ağırlık verdiği görüldü.

Renkli plaj kıyafetleriyle birlikte, ilginç saç modelleriyle birleşen Hüseyin Çağlayan'a özgü şapka tasarımları da modaseverlerin beğenisini topladı.

Defilenin sonunda her zamanki gibi yine bir ilginç Hüseyin Çağlayan yaratıcılığı görüldü. Bazı mankenlerin plaj kıyafetleri üzerinde ördek kuyruğu şeklindeki teknolojik modeller, defilenin en ilginç ve çarpıcı bölümünü oluşturdu.

Hüseyin Çağlayan, defilenin ardından sahneye çıkınca yoğun alkış aldı.

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