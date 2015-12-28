Duayen spor spikeri Hüseyin Başaran hayata gözlerini yumdu

Yaşadığı karaciğer rahatsızlığı sebebiyle dün öğle saatlerinde hayata veda eden Hüseyin Başaran Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye, Naim Süleymanoğlu'nun başarılarını onun sesinden dinledi

Eskişehir'de 1958 yılında doğan Hüseyin Başaran Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdi. 1984 yılında TRT spor spikerliğini için katıldıkları sınavı kazanmıştır. Aynı yıl sınava giren Ercan Taner ve Barbaros Talı’yla birlikte TRT’de çalışmaya başlamışlardır.

Hüseyin Başaran TRT’de çalıştığı yıllar içerisinde çok önemli spor olaylarında spikerlik yaptı. Bu görevini uzun yıllar sürdüren Başaran, halter ve futbol müsabakalarını anlatmasıyla tanınırdı. Türkiye, Naim Süleymanoğlu’nun halterdeki başarılarını yıllarca onun sesinden dinledi. 1994 FIFA Dünya Kupası ile 1998 FIFA Dünya Kupası finallerini sundu.

Yine sunduğu pek çok maç içerisinde 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları da bulunmaktadır. Sağlık sorunları nedeniyle spor spikerliğini bırakana kadar TRT spikeri olarak çalışmaya devam etti.

Hüseyin Başaran'ın sesinden bir futbol müsabakası:

Başaran Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

Uzun yıllar TRT spikerliği yapan Hüseyin Başaran için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde yapıldı. Törene ailesi, çalışma arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Emekliliği sonrası karaciğer nakli olan Başaran, tedavisi sonrasında rahatsızlığının tekrarlamasıyla hayatını kaybetti.

TSYD yöneticilerinin yaptığı konuşmaların ardından Hüseyin Başaran'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Kocatepe Camii'ne götürüldü.

Başaran, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.