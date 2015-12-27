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Spor

Hüseyin Başaran hayatını kaybetti

TRT'nin duayen spikerlerinden Hüseyin Başaran Ankara'da hayata gözlerini yumdu

27 Aralık 2015 18:57

1984 yılında TRT'de spor spikeri olarak çalışmaya başlayan emekli TRT spikeri Hüseyin Başaran Ankara'da hayatını kaybetti.

1958 yılında Eskişehir'de doğan Hüseyin Başaran, 1984 yılında TRT'de spor spikeri olarak çalışmaya başlamıştı.

TRTHaber'in haberine göre, spikerlik görevini uzun yıllar sürdüren Başaran, emekli olduktan sonra karaciğer nakli olmuştu.

Tedavi sonrasında rahatsızlığı tekrarlayan Hüseyin Başaran Ankara'da hayata gözlerini yumdu.

Başaran'ın cenazesi 28 Aralık Pazartesi günü Kocatepe Cami'inde kılınacak öğle namazın ardından toprağa verilecek.

 

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