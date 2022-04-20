BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Ülke olarak aptal puma sendromu yaşıyoruz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Suriyeli sığınmacılar tartışmasının, ekonomi gündemini gizlemek için öne çıkarıldığını belirterek “Bugün ülke olarak, siyaset olarak ‘Aptal Puma Sendromu’ yaşıyoruz. Bir avın peşinde koşuyoruz ama attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor” dedi.

Partisinin İstanbul Kadın Kolları tarafından düzenlenen iftarında konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’nin en önemli gündeminin ekonomi olmasına rağmen bu konunun gündemden uzak tutulmak istendiğini söyledi.

Baş’ın konuşması şöyle:

“Gözünüzün önüne üç tane samanı koyup ateşe veriyorlar, tam şurada samanlar yanıyor, zannediyorsunuz ki ormanlar yanıyor. Bunların ortaya koyduğu meselelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Asıl mesele, tek çözümü bizim elimizde olan meselelerdir. Asıl mesele ekonomidir.

Suriyeli, sığınmacı, mülteci her neyse bu meseleyi çözebilecek bu kadar rahat bir yolunuz var da 'şunu yaparım ekonomiyi de çözerim' diyecek bir çözümünüz var mı? Yok… Zaten o yüzden bunu hiç konuşmuyorlar, o yüzden topu hiç bu tarafa atmıyorlar. Bugün ülke olarak, siyaset olarak Aptal Puma Sendromu yaşıyoruz. Bir avın peşinde koşuyoruz ama attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmiyor. Dolayısıyla biz çok çalışacağız. Niye çok çalışacağız? İşte bu tip kandırmacalarla ülkemizi mahvetmelerinin önüne geçmek için çalışacağız.

Hollywood’un bir Süper Man filmi çekip bizi asimile ettiğinin milyonda biri kadar Suriyeliler bizi asimile etmiyor… Her şey serbest, bu topluma verilen bütün zehirler serbest, ama bu bizim en büyük gündemimiz. Biz, ‘Eğer bu milletin asimilasyonunun önüne geçmek istiyorsanız, bu milletin tarihini, kültürünü, maneviyatını ve dinini muhafaza etmek istiyorsanız bu FETÖ belasına bu ülkeyi karıştırmayın’ dedik. Benim babam Türkiye'de bunu ilk defa söyleyen adamdı. O bunun mücadelesini verdi.