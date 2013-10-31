Hüseyin Aygün partisini eleştirdi: Gezi için niye Cumhurbaşkanı Gül'ü göreve çağırıyorsun?

T24/ ANKARA

CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Gezi Parkı eylemleri sırasında olağanüstü toplanan CHP MYK kararını eleştirerek, “Cumhurbaşkanı Gül'ü niye göreve çağırıyorsun? Cumhurbaşkanı Gül'ün bu direnişin ruhuna uygun bir tavır almayacağı ortada” dedi.

Aygün, “biz partimizi eleştirdik ve o Gül, 'Hadi evinize dönün' dedi. CHP'yle görüşmeye gerek duymadı, liderler zirvesini bile kabul etmedi. Aylar sonra meclis açıldığında geldi, burada, acıları paylaştığını söyledi.”

TBMM Genel Kurulu’nda Hacı Bektaş Üniversitesi adı hakkında konuşan CHP’li Aygün AKP’lilere, “Hacı Bektaş'a dönük samimi bir özeleştiri yapmadan, Osmanlı'da yapılan cinayetleri, Osmanlı'da yapılan katliamları kınamadan, Yavuz'un katliamdan ibaret olan mirasını reddetmeden Alevi açılımı yapamazsınız” dedi.

‘Gül darbe olmayacağını anladıktan sonra’

Aygün sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alevileri anlamak istiyorsak, Hacı Bektaş'ın yoluna uygun bir politika izlemek istiyorsak, dahası Mecliste gerçekten bir kardeşlik ortamı kurulsun istiyorsak, biraz Gezi'deki acılara kulağımızı versek iyi olur. Ben gözü çıkan 12 tane arkadaşı ziyaret ettim, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşıyorlar. Dokuzu Alevi, üç tanesi Alevi değil. Mesela, bir tane bakan, bir tane milletvekili aramış mıdır? Sayın Cumhurbaşkanı Gül geldi, bu kürsüde aylar sonra, Gezi artık bastırıldıktan sonra, Türkiye'de darbe olmayacağına dair kesin bir kanaat oluştuktan sonra, ABD'nin henüz AKP'nin üstünü çizmediği anlaşıldıktan sonra şöyle dedi: 'O acılara da tabii, kayıtsız değiliz, acıları paylaşırız.' Aylar sonra. Oysa benim eleştirdiğim birşey, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi, Gezi'nin en sert direnişinin olduğu gün gece yarısı bir MYK topladı, biz de Taksim'de heyecanla bekliyoruz MYK'mız ne karar aldı diye, çünkü polisler durmadan bomba atıyorlardı."

Gezi'de sizin paralı askerlerinizin ve halkın hesap soracağı faşist polis örgütünün bombardımanı altında biz şöyle yaptık, dedik ki, 'Cumhurbaşkanı Gül'ü niye göreve çağırıyorsun? Cumhurbaşkanı Gül'ün bu direnişin ruhuna uygun bir tavır almayacağı ortada.' Biz partimizi eleştirdik ve o Gül, 'Hadi evinize dönün' dedi. CHP'yle görüşmeye gerek duymadı. Liderler zirvesini bile kabul etmedi. Aylar sonra Meclis açıldığında geldi, burada, acıları paylaştığını söyledi.

Şimdi, bu ortamda sahne böyleyken, katil Yavuz'un adını 3. köprüye vermişken, hergün Alevi öldürürken, hergün cemevlerinden insanları terörist diye hapishaneye gönderirken Hacı Bektaş Üniversitesi adını vermenizin ne anlamı var? Ya, ben Sünni arkadaşları dinledim, konuştular. Hepsi çok tepkiliydi. Onlar da bizimle aynı tepkileri gösteriyorlar. Dolayısıyla, Hacı Bektaş'a dönük samimi bir özeleştiri yapmadan, Osmanlı'da yapılan cinayetleri, Osmanlı'da yapılan katliamları kınamadan, Yavuz'un katliamdan ibaret olan mirasını reddetmeden Alevi açılımı yapamazsınız.