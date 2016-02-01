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Hüseyin Aygün Davutoğlu'na ''IŞİD sever ve Selefici'' dediği için 1 yıl 11 ay hapis cezası aldı

Aygün ikinci kez hakim karşısına çıktı

01 Şubat 2016 14:34

CHP eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 2 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 9 ay hapis cezası aldı. 

Twitter üzerinden Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik sarf ettiği 'IŞİD sever, Selefici' sözleri nedeniyle yargılanan Aygün Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına ikinci kez çıktı. 

Aygün, Başbakana hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 2 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 9 ay hapis cezası aldı. Aygün hakkında verilen cezalar için hükmün ertelenmesine karar verildi. 

 

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