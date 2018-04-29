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BBC Türkçe

Hüseyin Avni Mutlu'ya 3 yıl, Hüseyin Çapkın'a 2 yıl hapis cezası

Gülen yapılanmasının Mülkiye örgütü içinde yer aldıkları suçlamasıyla yargılanan Eski İstanbul Valisi Hüsiyeni Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapis cez

29 Nisan 2018 20:30

Gülen yapılanmasının Mülkiye örgütü içinde yer aldıkları suçlamasıyla yargılanan Eski İstanbul Valisi Hüsiyeni Avni Mutlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan Çapkın hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırdı.

Davada savcı, Mutlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyordu.

Bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hem Mutlu, hem de Çapkın hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların karara bir üst mahkemede itiraz etme hakkı bulunuyor.

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