Hüseyin Avni Mutlu iş kazası davasında sanık oldu

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) Fetullahçı Terör Örgütü\'nün Mülkiye yapılanmasına ilişkin davada, tutuklu olarak yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 7 yıl önceki iş kazası davasında sorumluluğu olduğu iddiasıyla \"sanık\" sıfatıyla hakim karşısına çıktı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) 2010 yılında iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesi olayında, vali olması nedeniyle İkitelli OSB Başkanlığı\'nda Yönetim Kurulu Başkan sıfatı bulunduğu için kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen Hüseyin Avni Mutlu, \"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY\'nin Mülkiye yapılanması davasında tutuklu bulunan sanık Hüseyin Avni Mutlu getirildi. Kazada sorumluluğu olduğu iddia edilen ve o dönem İkitelli OSB Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi olan diğer sanıklar Hasan Tahsin Karagöz, Nihat Tunalı ve Tahir Oruç ise duruşmaya katılmadı.

\"EŞİMİN EMEKLİ MAAŞI İLE GEÇİNİYORUM\"

Sanık Hüseyin Avni Mutlu kimlik sorgusu sırasında, \"Ne iş yapıyorsunuz?\" sorusunda \"Şu anda herhangi bir görevim yok\" dedi. \"Nasıl geçiniyorsunuz?\" sorusuna ise Mutlu, \"Eşimin emekli maaşı ile geçiniyorum\" diye cevap verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mutlu savunmasında, \"Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bu olaydan yaklaşık iki ay önce İstanbul Valiliği\'ne atandım. Bu göreve geldikten sonra İl Özel İdarelerinin Organize Sanayi bölgelerindeki temsilci bulundurulması gerekliliğinden dolayı İkitelli OSB\'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüm\" dedi. İhale sürecinin ve personel alımının kendisi göreve başlamadan önce tamamlandığını belirten Mutlu, \"Kısa bir süre sonra da bu elim kaza meydana gelmiştir. Dolayısıyla benim bu olaydan dolayı sorumlu tutulmam mümkün değildir. İOSB, 300 bin civarında çalışanı bulunan kurumsal bir yapıdır. Elektrik işi için o tarihte ihale yapılmış ve taşeron bir firmaya verilmiştir. Taşeron firmanın elemanlarının görevlerini yerine getirmemesinden dolayı bu olay olmuştur. Benim göreve geliş zamanım ve daha önce yapılan işlemler gözönüne alındığında olay ile ilgili bir sorumluluğum yoktur. Suçsuzum,beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu.

DİĞER SANIKLARIN İFADESİ ALINACAK

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Avni Mutlu\'nun bir dahaki duruşmalara Sesli ve Görüntülü Bilişim sistemi ile katılmının sağlanması için yazı yazılmasına karar verdi. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde kazada sorumlu taşeron firmanın çalışanlarının yargılanıp cezalandırıldığı davanın Yargıtay\'dan dönüşünün beklenmesini de kararlaştıran heyet, diğer sanıkların savunmalarının alınmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi\'nde 22 Ağustos 2010\'da trafo bakım, taşeron firmada temizlik ve onarım işinde çalıştırılan Erkan Karataş ve Satılmış Çolakoğlu\'nu elektrik akımına kapılarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Kaza ile ilgili Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulunan İkitelli OSB\'deki elektrik mühendisleri ve taşeron firma yetkilisi sanıklar değişik hapis cezasına çarptırıldı. Bilirkişi raporuna göre aralarında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun da bulunduğu o dönem İkitelli OSB\'de Yönetim Kurulu üyelerinin de olayda sorumluluğu olduğu iddiasıyla haklarında 2015 yılında suç duyurusunda bulunuldu. Kocaeli Savcılığı da 2016 yılında sanık Hüseyin Avni Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri Hasan Tahsin Karagöz, Nihat Tunalı ve Tahir Oruç hakkında \"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma\" suçundan 2\'şer yıldan 15\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise yetkisizlik kararıyla dava dosyasını İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi.