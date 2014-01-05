T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hüseyin Avni Coş'u protesto eden Adanalılar gözaltına alındı

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'u protesto eden kişilere polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı

05 Ocak 2014 13:24

Adana'da kurtuluş günü törenlerinde, daha önce vatandaşa “gavat” diyerek gündeme gelen Vali Hüseyin Avni Coş aleyhine slogan atan gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 92’nci yıldönümünde hükümet ve Adana Valisi Hüseyin Avni Coş aleyhinde slogan atan gruba polis müdahale etti.

Çelenk sunma töreninde tören alanında barikatlardan geçmelerine izin verilmeyen yaklaşık 100 kişi, “ Hırsız var”, ”Gaziye değil hırsızlara barikat”, “Kahrolsun AKP diktatörlüğü” diye slogan attı. Tören sonunda protestolarını artıran gruba çevik kuvvet polisi müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

 

Ne olmuştu?

 

Adana'daki 10 Kasım törenleri sırasında Vali Hüseyin Avni Coş vatandaşlar tarafından protesto edilmiş, protestolar üzerine öfkeyle makam aracından inen Coş 'Allah belanı versin' diyen bir vatandaş için 'O gavatı bana getirin" demişti.

Hüseyin Avni Coş, gelen tepkiler üzerine "Gavat değil, kavas demişimdir" diye konuşmuş, ancak görüntüleri izleyince "gavat" dediğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

 

ETİKETLER

adanahüseyin avni coşprotestohaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24