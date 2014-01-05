Hüseyin Avni Coş'u protesto eden Adanalılar gözaltına alındı

Adana'da kurtuluş günü törenlerinde, daha önce vatandaşa “gavat” diyerek gündeme gelen Vali Hüseyin Avni Coş aleyhine slogan atan gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 92’nci yıldönümünde hükümet ve Adana Valisi Hüseyin Avni Coş aleyhinde slogan atan gruba polis müdahale etti.

Çelenk sunma töreninde tören alanında barikatlardan geçmelerine izin verilmeyen yaklaşık 100 kişi, “ Hırsız var”, ”Gaziye değil hırsızlara barikat”, “Kahrolsun AKP diktatörlüğü” diye slogan attı. Tören sonunda protestolarını artıran gruba çevik kuvvet polisi müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Adana'daki 10 Kasım törenleri sırasında Vali Hüseyin Avni Coş vatandaşlar tarafından protesto edilmiş, protestolar üzerine öfkeyle makam aracından inen Coş 'Allah belanı versin' diyen bir vatandaş için 'O gavatı bana getirin" demişti.

Hüseyin Avni Coş, gelen tepkiler üzerine "Gavat değil, kavas demişimdir" diye konuşmuş, ancak görüntüleri izleyince "gavat" dediğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.