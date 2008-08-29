'Hüsamettin kim, çıksın ortaya'

“Atın şu Ermeni’yi” meselesini tartışmalıyız ama sakince tartışmalıyız...



İlk anda size uygunsuz gelebilir ama ben yine de Taraf ve Birgün yazarları arasındaki “Artık atın bu Ermeni’yi” tartışmasına bir fıkrayla başlayacağım:



Maçı tribünlerin yüksekçe bir noktasından izleyen seyirci, düzensiz aralıklarla iki elini ağzına götürüp bağırmaktadır: “Hüsamettiiiin...” Böyle böyle maçın sonlarına yaklaşılır, ki hakemin 0-0 giden maçta penaltıya hükmettiği dakika da işte o son bölümün içindedir. Penaltıyı atacak kişi tam topun üzerine gelecekken bizimki gene canhıraş feryatlarından birini koparır. Bunun üzerine birkaç sıra önde oturmakta olan bir başka seyirci penaltı atışını izleyememeyi de göze alarak arkasını döner ve bağırır: “Ben Hüsamettin değilim kardeşim ya!”



Birgün yazarı Hrant Dink’i kast ederek “Artık atın bu Ermeniyi” dediği iddia edilen “etkili Birgün yetkilisi” kim? Tartışma bu kadar ilerledi, bu sözler üzerine ortalık cam parçalarıyla doldu ama sorunun cevabını hâlâ bilmiyoruz. Bekliyoruz ki biri çıksın, “Ben Hüsamettin değilim kardeşim” diye bağırsın, ki biz de böylece onun Hüsamettin olduğunu anlayalım!







Fıkrayı, tartışmanın bir numaralı hatasını gösterebilmek için anlattım: Ortada bir iddia var, birinin bir şey söylediği iddia ediliyor ve fakat onun kim olduğu açıklanmıyor...



Tartışmayı, 19 ağustos tarihli, “İktidar Fetişizmi” başlıklı yazısının şu son paragrafıyla Taraf yazarı Cemil Ertem başlattı:



“İşte şimdilerde, küresel sermaye birikiminin gereği olarak, bir iç temizliği yapan Türkiye’de sol da bir iç temizliği yapmak zorunda. Yoksa şimdi hayatta olmayan bir Ermeni aydın için ‘artık atın bu Ermeniyi, yazmasın’ diyen ‘solcuları’ daha çok üretir bu toplum.”



Birkaç gün sonra Etyen Mahçupyan, Ertem’in bu sözlerinden yola çıkan bir yazı kaleme aldı. Yazıdan önce Cemil Ertem’le görüşmüş, ondan, bu sözlerin nerede sarf edildiğini (Birgün gazetesi) ve artık istenmeyen “Ermeni aydın”ın kim olduğunu (Hrant Dink) öğrenmişti.



Birgün, Mahçupyan’ın yazısına kurumsal bir cevap verdi. Ve nihayet dün, iddiaların geçtiği dönemde Birgün’ün genel yayın yönetmeni olan Saruhan Oluç’un Taraf’taki yazısını okuduk.



Tartışmanın dört temel metni bunlar... Sıradan gidelim... Önce Cemil Ertem’in tartışmayı başlatan paragrafı: Yukarıda da söyledim, bence bu ölçüde ciddi bir iddia “anonim” öznelerle yürütülemez. Cemil Ertem’le konuştum, bana, Hrant Dink’in yazılarını artık istemeyen “etkili kişi”yi bildiğini, bunu kendisine o sözler sarf edildiğinde “etkili kişi”nin yanında olan birinin söylediğini anlattı. Ertem, o kişinin adını ancak bunu kendisine anlatanın telaffuz edebileceğini düşünüyor.



Peki, cümle aynen öyle miymiş, “Artık atın bu Ermeniyi” şeklinde miymiş yani? Ertem, tam öyle olmayabileceği ama işin özü açısından bunun bir farklılık yaratmayacağı kanısında. Bence ancak kısmen doğru bu yaklaşım. Üslup önemlidir ve bazen de çok önemlidir. Doğrusu ben, birkaç yıl önce Birgün’de bir Ermeni yazar, hem de Hrant Dink gibi bir Ermeni yazar hakkında bu tarzda konuşulabileceğine inanmamıştım. Nitekim Saruhan Oluç’un, cümlenin tam nasıl olduğunu (da) açıklayan mektubunu okuduktan sonra böyle düşünmekte haklı olduğumu anladım. (Kronolojik gidiyoruz, Oluç’un mektubuna biraz daha var.)



Mahçupyan’ın yazısı





Mesela ben, Etyen Mahçupyan’ın Cemil Ertem’den yola çıkarak kaleme aldığı yazıdaki fazla sert üslubun ve yazıya hâkim olan genellemeci yaklaşımın bir bölümünün “Atın bu Ermeniyi”deki isyan ettirici tondan kaynaklandığını düşünüyorum. “Fazla sert üslup ve genellemeci yaklaşım” derken, Mahçupyan’ın yazısındaki şu türden cümleleri kast ediyorum:



“Hrant’tan muhtemelen nefret eden, ölünce de ‘dostu’ kesilen, ‘arkadaşı’ olan bir sol. (...) Onların laiklikten hareketle muhafazakâr alerjisi yaşadıkları için darbeci olduklarını sanırken, şimdi ucu cinayete kadar giden kötülük şebekelerinin içinde doğal olarak yüzen yaratıklar olduklarını keşfediyoruz.”





Ben şahsen Birgün çevresinde “Hrant’tan muhtemelen nefret eden, ölünce de ‘dostu’ kesilen, ‘arkadaşı’ olan” birilerinin varlığından hiç şüphe etmiyorum. Fakat Birgün’ün ağırlıklı olarak böyle kişilerden ya da böyle bir çizgiyi fark ettiğinde itiraz etmeyecek uysal kişilerden oluştuğunu ima eden bu cümleler bana akıldan çok duyguyla yüklüymüşler gibi geliyor.





Bence bu yazı en çok, Mahçupyan’ın, kendisine yönelik “Hrant’ın postunu ele geçirdiği” vb. hayâsız saldırıların onu ne kadar yıprattığını gösteriyor. Etyen, bu üslubun ve bu genellemeciliğin, kırıcı olmak bir yana politik olarak da kime hizmet edeceğini hepimizden daha iyi bilecek bir kişi. Eminim son yazısının üzerinde düşünecektir.







Birgün’ün “kurumsal” cevabına gelince...

Yazıda bile “Mahçupyan ve benzeri Fethullah sermayesi destekli neoliberaller”den söz ediliyor: Böyle bir şey yazanın, öyle bir davette bulunmaya hakkı yoktur.



“Sürekli etnik kimlikleri yazıyor”



Dünkü Taraf’ta okudunuz; “Atın bu Ermeniyi” ile ilgili olarak, Saruhan Oluç önemli bir yazı yazdı. Oluç’tan öğreniyoruz ki, Hrant Dink’e yazı yazdırılmaması önerisi yapılmış, fakat o üslupta değil:



“Bir veya iki yayın kurulu toplantısında, köşe yazarları ile ilgili konuşmalarda Hrant Dink ve Muhsin Kızılkaya’ya, sürekli etnik kimlikler ile ilgili konuları ele almalarından dolayı, gazetede yazı yazdırılmaması önerisi yapıldı. Ancak bir Yayın Kurulu üyesinin bu önerisi, benim de içinde bulunduğum çoğunluk tarafından uygun bulunmayarak kabul görmedi. O nedenle, böyle bir önerinin gerçekleşmesi yönünde herhangi bir adım atılmadı...”



Demek ki bir yayın kurulunda ortaya atılmış bir öneriyi tartışıyoruz. Bir kişi önermiş, kalan beş kişi (edindiğim bilgi doğruysa Birgün yayın kurulu altı kişiymiş), reddetmiş. Bu durumda, Oluç şöyle derken haksız mı?:



“Etyen Mahçupyan, ağır ithamlarını yazarken belli ki, bazı noktaları dikkate almıyor. Bu önerinin Yayın Kurulu’ndaki çoğunluk tarafından red edilmesine ve uygulanmamasına rağmen, toptancı yaklaşıp herkesi aynı kefeye koyarak ithamda bulunmak adil ve etik bir davranış mıdır? Pek öyle görünmüyor.”



Oluç’un, işin olgusal yanını böylece aydınlattıktan sonra, o tek kişinin çıkışının nereden kaynaklandığına ilişkin söyledikleri de önemli:

“Hem o günkü hem de bugünkü görüşüme göre, bu öneri esas itibariyle bir siyasal anlayıştaki yanlıştan kaynaklanıyordu, yoksa kişilerin etnik aidiyetlerine yönelik bir nefretten değil.”



Ben, Oluç’a burada da hak veriyorum. Fakat bir rezervim var: Sözünü ettiği “yanlış siyasal anlayış”ın bir süre sonra “etnik nefret”e yol açmasının kaçınılmaz olacağı kanaatindeyim. Bu açıdan, birkaç yıl önceyle şimdi arasında ciddi bir fark olduğunu da düşünüyorum ciddi ciddi.



