-Hüsam Bedran: "İsrail hapisaneleri tam bir işkence merkezi" ŞAM (A.A) - 19.10.2011 - İsrail ve Hamas arasında varılan tutuklu takası çerçevesinde serbest bırakılan biri kadın 16 Filistinli Suriye'ye geldi. Suriye'nin başkenti Şam'daki uluslararası havaalanına getirilen 16 Filistinli için coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Tutukluları karşılamaya Suriye Enformasyon bakanı Dr. Adnan Mahmud ile bazı Hamas yetkilileri karşıladı. Havaalanında Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Demokratik Cephe yandaşlarının yanı sıra bazı vatandaşlar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad lehine sloganlar attı. Serbest bırakılan 477 tutuklu arasından Suriye'ye gönderilen 16 Filistinli'den Hüsam Bedran, Nablus'ta Hamas örgütü üyesi olduğunu belirterek, 2002 yılından beri tutuklu olduğunu ve normalde 18 yıl hüküm giydiğini anlattı. İsrail hapishanelerinde dokuz yıldan fazla kaldığını söyleyen Bedran, ''İsrail hapishanelerini anlatmaya gerek yok. Orası tam bir işkence merkezi. Bu hapishanelerde insanlar sadece onurlarını değil şahsiyetlerini de kaybediyorlar. Biz sabırla içeride günlerimizi geçirmeye çalıştık, hep vatanımızı düşündük. İnşallah bir gün topraklarımıza döneriz. İçeride kalan arkadaşlarımızın moralleri yüksekti. Biz çıktığımız için mutluluktan ziyade içeride kalan arkadaşlarımız için üzülüyoruz. Onları da en kısa zamanda aramızda görmeyi ümit ediyoruz'' dedi. Batı Şeria'lı Ali Tayyar Cibril ise ''20 yıl içeride kaldım. Verdiğimiz mücadelenin meyvesini gördük. İnşallah tekrar yurdumuza dönüp mücadelemize kaldığımız yerden devam ederiz. İsrail hapishanelerinin Nazi hapishanelerinden farkı yoktu. İsrail yönetimi tutuklulara insanın aklına gelmeyen işkenceler uyguluyor'' şeklinde konuştu. Suriye'ye gelen tutuklulardan birisi, aslında Türkiye'ye gitmek istediğini ama seçme şansları olmadığından Suriye'ye geldiğini ifade etti. Karşılama törenine katılan Enformasyon Bakanı Dr. Adnan Mahmud, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin her zaman Filistinlileri kucaklayacağını ve Filistin direnişinin yanında yer alacağını söyledi. Beşar Esad yanlısı slogan atan insanların çokluğu nedeniyle karşılama töreni adeta Beşar Esad'a destek mitingine dönüştü.