Hurşit Tolon'dan CD açıklaması

T24

'Müvekkilim çirkin iddiayı şiddetli reddetmiştik'



İkinci Ergenekon Davası kapsamında tutuksuz yargılanırken 10 Ocak 2012 tarihinde tutuklanan emekli Orgeneral Ahmet Hurşit Tolon’un avukatı İlkay Sezer, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Daha önce, aynı konuda yapmış olduğumuz basın açıklamalarının mevcudiyetine rağmen, 28 Ocak 2012 ve 29 Ocak 2012 tarihli bazı basın yayın organlarında yayınlanan çeşitli haberlerde, kamuoyunda "Fikri Sağlar - Büyükanıt Davası" olarak anılan davada delil olarak sunulan bir CD’nin "Müvekkilimiz Ahmet Hurşit Tolon’un evinde yapılan aramada bulunduğuna" yönelik tamamıyla gerçekdışı beyanlarda bulunulması karşısında, kamuoyuna yeniden açıklamada bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Öncelikle, şu hususu önemle belirtmek isteriz ki; sözkonusu haberlere konu CD, müvekkilimiz emekli Orgeneral Ahmet Hurşit Tolon’a ait konutlarda yapılan aramalar sırasında elde edilmemiştir.""Müvekkilimiz Ahmet Hurşit Tolon’da bulunduğu ileri sürülen CD, daha önce çeşitli basın organlarında da yer aldığı üzere, müvekkilimizin oğlunun şahsi konutunda, yokluğunda, kapısının kilidi çilingir marifetiyle açtırılarak yapılan hukuka aykırı arama neticesinde elde edildiği ileri sürülen, ancak arama tutanaklarında yer almayan düzmece elba marka bir CD’dir. Nitekim, sözkonusu düzmece CD’nin imajı, 3,5 yıldan beri devam eden soruşturma ve yargılama sürecinde tarafımızca defalarca talep edilmiş olmasına rağmen, dosyaya halen daha ibraz edilememiştir. Müvekkilimiz Ahmet Hurşit Tolon, halen yargılandığı İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın tüm aşamalarında vermiş olduğu samimi ifadelerinde "Habere konu bu CD’nin ve içerisinde yer alan bilgilerin, kesinlikle kendisine ait olmadığını" açıkça beyan ederek, iftira niteliğindeki, bu çirkin iddiayı şiddetle reddetmiştir. Buna ilaveten, müvekkilimiz Ahmet Hurşit Tolon, tüm ifadelerinde de açıkça belirttiği üzere, yaklaşık 50 yıldır yakınen tanıdığı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve aile bireyleri ile ilgili hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kayıt yapmamış, herhangi bir bilgi-belge de toplamamıştır. Müvekkilimiz Ahmet Hurşit Tolon ile ilgili halen görülmekte olan davada, delillerin henüz değerlendirilmediği göz önünde bulundurulduğunda, hukuka aykırı olarak elde edilen düzmece deliller ile müvekkilimiz arasında sun’i irtibat kurulmaya çalışılması, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan "Masumiyet İlkesine" ve "Adil Yargılanma Hakkına" açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"