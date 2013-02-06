Hurşit Tolon'a 2 gün cenaze izni verildi

Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, kayınvalidesi Selime Nihal Otmar'ın (94) cenazesine katıldı.2 gün cenaze izni alan Tolon, "İçinde bulunduğumuz şartları biliniyorsunuz. Keşke son anlarında yanında olabilseydim" dedi.

Ergenekon Davası'ndan tutuklu yargılanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon'a kayınvalidesi Selime Nihal Otmar'ın cenaze törenine katılıyor. 2 gün cenaze izni alan Tolon, Kadıköy'de bulunan Şifa Camii'ne geldi. Cenazeye eski Genelkurmay Başkanları Emekli Orgeneraller Hüseyin Kıvrıkoğlu ile Yaşar Büyükanıt da katıldı. Tolon camiye gelişinde yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz şartları biliniyorsunuz. Keşke son anlarında yanında olabilseydim" diye konuştu.

'Gönlüm arzu ederdi ki'

Tolon, ''Bildiğiniz gibi ben muhterem kayınvalideme son görevimi yapmak üzere burada bulunuyorum. İçinde bulunduğumuz şartları sizler biliyorsunuz. Gönlüm arzu ederdi ki keşke son zamanlarında o sıkıntılı dönemlerinde yanında bulunabilseydim de bu görevi daha fazla ifa edebilseydim. Bu imkanım olmadı bunun için de oldukça üzgünüm. Bütün bu işleri eşim yürüttü. Tabii bulunduğumuz şartlar içinde parçalanmış aile düzeni içinde son görevlerimizi yerine getirdik. Sizler ilgi göstermişsiniz lütfettiniz buraya kadar geldiniz. Hepinize ailem adına teşekkürleriniz sunuyorum'' diye konuştu.

'İlker Başbuğ’dan çelenk'

Cenazeye Eski Genelkurmay Başkanları Emekli Orgeneraller Hüseyin Kıvrıkoğlu ile Yaşar Büyükanıt da katıldı. Büyükanıt, Tolon’a taziyede bulundu. Cenazede Tolon’un eşi Ayla Tolon ve aile yakınları hazır bulundu. Cezaevinden tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ise cenazeye çelenk gönderdi.