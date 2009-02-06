Hurşit Tolon tahliye edildi

“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli orgeneral Hurşit Tolon hakkında, tutuklanmasına ilişkin belgeler daha önce internette yayınlandığı için tahliye kararı verildi. Ama yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Avukatı tahliye nedeninin sağlık nedeniyle değil, hukuki olduğunu söyledi.



Savcılık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tolon'un avukatı İlkay Sezer tarafından İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan tahliye talebine ilişkin dilekçe değerlendirildi. Mahkeme, akşam saatlerinde Tolon'un tahliyesine karar verdi.



Emekli orgeneral Hurşit Tolon'un tahliyesine ilişkin yazı, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne gönderildi.



Tolon, bir süre önce, rahatsızlığı nedeniyle, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinden GATA Haydarpaşa Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.



7 aydır tutukluydu



Ergenekon soruşturması kapsamında 30 Haziran 2008 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Tolon, 5 Temmuz'da da tutuklanmıştı.



Emekli orgeneral Ahmet Hurşit Tolon, 1942 yılında istanbul'da doğdu. 1962 yılında kara harp okulu'ndan, 1975 yılında da Piyade Okulu'ndan mezun oldu.



1974 yılına kadar Kara Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Tolon, 1978 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. Ardından kurmay subay olarak Genelkurmay Personel Dairesi, insangücü Plan subaylığı, Washington kara ataşeliği, Genelkurmay Personel Daire Plan Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Personel Daire General/Amiral Şube Müdürlüğü ve 39. Piyade Tümen 49. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.



Orgeneral Tolon, 1989 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve 28. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1993 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel sekreterliği, Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve 7. Kolordu Komutan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1997 yılında Korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 15. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Lojistik Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2001 tarihinden geçerli olarak Orgeneralliğe terfi etti ve Ege Ordu Komutanlığı'na atandı.



3 yıl Ege Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral Tolon, 30 Ağustos 2004 tarihi itibariyle 1'nci Ordu Komutanlığı'na atandı. 30 ağustos 2005'te de 1. Ordu Komutanlığı'ndan emekli oldu.



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Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer, müvekkili hakkındaki tahliye kararının, esasa ilişkin hukuki gerekçelerle verildiğini belirterek, "Tahliye sebebi, sağlık sebebine dayalı

değildir" dedi.



Sezer, emekli Orgeneral Tolon'un tedavi altında bulunduğu GATA Haydarpaşa Hastanesi önünde gazetecilere açıklama yaptı. Müvekkili Tolon'un gece tahliye edildiğini anımsatan avukat Sezer, şöyle konuştu:



"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmekte olan davanın dosyasına sunulan bilgi, resmi belge ve deliller ile ortaya çıkarılan gerçekler karşısında, İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince 6 Şubat 2009 tarihinde müvekkilimiz emekli Orgeneral Hurşit Tolon hakkında suç şüphesinin ortadan kalktığı, kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle esasa müteallik (ilişkin) hukuki gerekçelerle tahliye kararı verilmiştir. Tahliye sebebi, sağlık sebebine dayalı değildir."



Avukat Sezer, müvekkilinin Adli Tıp Raporu'nda belirtilen tetkik ve müşahedesinin devam ettiğini belirterek, "Bizim için esas olan mahkemede alınacak beraat kararıdır" dedi.

Hastanede tetkiklerin devam ettiğini, sebebi araştırılan konular bulunduğunu ifade eden Sezer, doktorların önümüzdeki günlerde incelemelerini tamamlayacağını söyledi. Tolon, bir süre önce, rahatsızlığı nedeniyle, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinden GATA Haydarpaşa Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.



Devre arkadaşı ziyaret etti



Bu arada, emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un devre arkadaşları olduklarını belirten Çetin Güçerdem ve Nami Ay, Tolon'u ziyaret etti. Tolon'un sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu dile getiren Güçerdem, "Tolon Paşa'yı biraz zayıflamış gördük ama bu tür şeyler kolay değil" dedi.



