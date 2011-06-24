-HURŞİT TOLON İSTANBUL ADLİYESİNDE İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon adliyeye, savcı ve hakimlerin kullandığı Çırağan Caddesi üzerindeki kapıdan giriş yaptı. Tolon'un soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a ifade vermesi bekleniyor. Hurşit Tolon ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıkları arasında bulunuyor.