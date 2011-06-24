T24 LogoT24 Logo
Gündem

HURŞİT TOLON İSTANBUL ADLİYESİNDE   İSTANBUL (A.A)

24 Haziran 2011 13:14

-HURŞİT TOLON İSTANBUL ADLİYESİNDE    İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi.  Emekli Orgeneral Hurşit Tolon adliyeye, savcı ve hakimlerin kullandığı Çırağan Caddesi üzerindeki kapıdan giriş yaptı. Tolon'un soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a ifade vermesi bekleniyor. Hurşit Tolon ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanıkları arasında bulunuyor.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24