Hurşit Külter'in annesi: Bana acı çektirenleri asla affetmeyeceğim, Erdoğan kendini benim yerime koysun

Şırnak'ta 27 Mayıs'ta gözaltına alınan DBP İl Yöneticisi Hurşit Külter'in annesi Kerime Külter, "Bana bu acıyı çektirenleri asla affetmeyeceğim. Tayyip Erdoğan kendini benim yerime koysun. Hani artık faili meçhuller olmayacaktı?" diye sordu.

Dicle Haber Ajansı'na konuşan anne Kerime Külter, oğlunun gözaltına alınmasının üzerinden geçen 1 ayı kabus olarak nitelendirdi. Devletten bir yanıt beklediklerini ifade eden anne Külter, “Hurşit kaybolduğundan bu yana tek bir gece bile huzurla, güvenle uyumadım. Gözlerimi ne zaman kapatsam yüzü gözlerimin önünden gitmiyor. İşkence ve acı içinde geçen bu günlerime sebep olanları asla affetmeyeceğim" diyerek tepki gösterdi.

Evlat sahibi herkesi kendisini anlamaya çağıran anne Külter, “Cumhurbaşkanı’nın evladı yok mu? Kendini benim yerime koysun ona bu acı yaşatılsaydı ne yapardı? Oysa Cumhurbaşkanı çıkıyordu meydanlarda 'artık insanların faili meçhule' kurban gitmeyeceğini anlatıyordu. Hani verdiği sözler?” diye sordu.

“Tüm anneler 'Hurşit Külter nerede' sorusunu sorsun”

Umudunu asla yitirmediğini ve sonuna kadar oğlunu arayacağını dile getiren anne Külter, tüm annelerin “Hurşit Külter nerede?” sorusunu sormasını istedi.

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi vermişti.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce BM’ye başvuru yaptı.

İHD de 3 Haziran’da Külter için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulundu.