Hurşit Külter'in akıbeti 89 gündür bilinmiyor!

DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu yana, yani tam 89 gündür haber alınamıyor. Hurşit Külter için ulusal ve uluslararası kuruluşlara başvurular yapılsa da henüz herhangi bir sonuç alınamadı.

Adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Hurşit Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor.

Külter’in akıbetine dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurulardan da bir sonuç yok.

İnsan hakları örgütleri Külter’in bulunması için girişimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan ses yok

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 23 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini söylemişti.

Ancak Bakan Işık’ın bahsini ettiği bu incelemeye dair henüz bir açıklama yapılmış değil.

Abi Külter: Hükümet, Hurşit’i darbecilere sorsun

Kardeşinin darbe girişiminde bulunan askerler tarafından gözaltına alındığını dile getiren Külter’in abisi Kamil Külter, kardeşinin akıbetinden sorumlu olan hükümetten, gözaltına alınan darbeci askerlerden kardeşinin akıbetini sormasını istedi.

Abi Külter, “15 Temmuz darbesinden sonra savaşı yürüten komutanlarla beraber 309 asker gözaltına alındı. Kardeşim o darbecilerin yürüttüğü savaş esnasında gözaltına alındı. Onlar gözaltına alındı ama hükümet Hurşit ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Devlet, gözaltına aldığı darbecilerden Hurşit’in akıbetini sorması gerekiyor” dedi.

Anne Külter: Ölü ya da sağ ama versinler oğlumu

Hurşit Külter’in annesi Kerime Külter ise yaptığı son açıklamada, “Bize bu acıyı yaşatanların birazcık vicdanı varsa, yüreklerinde birazcık sevgi varsa oğlumu bana getirirler. Ölü ya da sağ ama versinler oğlumu. Gece gündüz aynı şeyi düşünüyorum; ‘Acaba Hurşit nerede, ne yapıyor? Neler yaptılar oğluma, hangi acıları yaşattılar ona?’ diye düşünüyorum” dedi.

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Hurşit Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi vermişti.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce BM’ye başvuru yaptı. İHD’de ise 3 Haziran’da Külter için AİHM’e başvuruda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 23 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, düzenlendiği günlük basın açıklamasında Hurşit Külter için araştırma yapacaklarını söyledi.