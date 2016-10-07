T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hurşit Külter Kerkük'te

Külter'den 27 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyordu

07 Ekim 2016 13:23

27 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan ve "gözaltında kaybedildiği" öne sürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter, Irak'ın Kerkük kentinde ortaya çıktı. 

Fırat Haber Ajansının yayımladığı haberde, Külter’in yaşadığına dair gün içinde basın toplantısı yapmasının beklendiği ifade edildi.

Diyarbakır Adliyesinde tutuklu yargılanan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in duruşması için bulunan DBP’nin diğer Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, kendilerinin de konuyu basından öğrendiğini söyledi.

Bakanlık soruşturma başlatmıştı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 27 Mayıs’tan beri kendisinden haber alınamayan DBP il yöneticisi için soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bakan Işık, Meclis Genel kurulunda HDPMilletvekillerinin sorusu üzerine, İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini belirterek, "Biraz önce bir sayın grup başkan vekili Hurşit Külter’le ilgili bir soru sordu. Bu Hurşit Külter’le ilgili, bir Twitter hesabından, özel harekt tarafından şahsın gözaltına alındığıyla ilgili bir iddia ortaya atılmış. Bu iddiayla ilgili savcılığa müracaatta bulunulmuş. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirmiş, şu anda bu inceleme devam etmektedir. Biz AK Parti iktidarı olarak hiçbir hukuksuzluğa tahammül etmeyiz, izin vermeyiz ama terörle mücadelede de sonuna kadar bu mücadeleyi veririz, bu mücadeleyi veren insanların yanında ve arkasında oluruz" demişti.

Ne olmuştu?

Şırnak’ta 27 Mayıs’tan beri kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter ile ilgili 27 Mayıs’ta ’BÖF’ adlı, özel harekatçılara ait olduğu iddia edilen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı. Külter’in ise, ailesine gönderdiği sonmesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve ’Hakkınızı helal edin’ dediği belirtilmişti. Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken, Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı "Bu isimde birisi gözaltında değil" demişti.

ETİKETLER

Hurşit KülterKerkük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24