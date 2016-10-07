Hurşit Külter Kerkük'te

27 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan ve "gözaltında kaybedildiği" öne sürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter, Irak'ın Kerkük kentinde ortaya çıktı.

Fırat Haber Ajansının yayımladığı haberde, Külter’in yaşadığına dair gün içinde basın toplantısı yapmasının beklendiği ifade edildi.

Diyarbakır Adliyesinde tutuklu yargılanan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in duruşması için bulunan DBP’nin diğer Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, kendilerinin de konuyu basından öğrendiğini söyledi.

Bakanlık soruşturma başlatmıştı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 27 Mayıs’tan beri kendisinden haber alınamayan DBP il yöneticisi için soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bakan Işık, Meclis Genel kurulunda HDPMilletvekillerinin sorusu üzerine, İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini belirterek, "Biraz önce bir sayın grup başkan vekili Hurşit Külter’le ilgili bir soru sordu. Bu Hurşit Külter’le ilgili, bir Twitter hesabından, özel harekt tarafından şahsın gözaltına alındığıyla ilgili bir iddia ortaya atılmış. Bu iddiayla ilgili savcılığa müracaatta bulunulmuş. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirmiş, şu anda bu inceleme devam etmektedir. Biz AK Parti iktidarı olarak hiçbir hukuksuzluğa tahammül etmeyiz, izin vermeyiz ama terörle mücadelede de sonuna kadar bu mücadeleyi veririz, bu mücadeleyi veren insanların yanında ve arkasında oluruz" demişti.

Ne olmuştu?

Şırnak’ta 27 Mayıs’tan beri kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter ile ilgili 27 Mayıs’ta ’BÖF’ adlı, özel harekatçılara ait olduğu iddia edilen bir Twitter hesabından, Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı. Külter’in ise, ailesine gönderdiği sonmesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve ’Hakkınızı helal edin’ dediği belirtilmişti. Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken, Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı "Bu isimde birisi gözaltında değil" demişti.