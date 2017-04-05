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"Hurşit Adası'na Yunan milisler yerleşti" iddiası

Ümit Yalım: Devlet olarak bu durumu seyrediyoruz; çok vahim bir durum

05 Nisan 2017 12:41

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, 30 Mart 2017'de, Türkiye'ye yapılacak askeri harekât için ileri karakol haline dönüştürülen Aydın'a bağlı Hurşit Adası'na gitti. Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Stefanis'in Hurşit Adası'na yaptığı ziyaret Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayınlandı.

Korgeneral Stefanis, Yunan Ahikerya Adası'na bağlanan Hurşit Adası'nda, Yunan Bayrağı'nın altında askerleri ile birlikte poz da verdi. Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım konuyla ilgili açıklama yaptı. Yalım, “Hurşit Adası'ndaki işgalci Yunan askerlerini denetleyen Stefanis, milislerin eğitimlerini de izledi. Adadaki bütün askerlerin harekâta hazır olduklarını ve morallerinin yüksek seviyede olduğunu söyledi. Biz de devlet olarak bu durumu seyrediyoruz. Çok vahim bir durum” dedi.

Sisam Adası'na 6 kilometre mesafede

İstanbul Büyükada'nın 2 misli büyüklüğündeki Hurşit Adası 13 yıldır işgal altında. Ada, Sisam Adası'na 5.9 kilometre ve Ahikerya Adası'na 12.5 kilometre mesafede bulunuyor.

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