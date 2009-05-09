HÜRSİAD: SSK ve muhtasar vergileri fondan karşılanmalı

Hür Sanayici ve İşadamları Derneği (HÜRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdemir, işsizlik sorununu çözebilmek için "SSK ve muhtasar vergilerinin yüzde 25'inin bir yıl süre için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasını" önerdi.



Taşdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin global krize güçlü bankacılık sektörü, kamu ve özel sektörün düşük borçluluk oranı gibi daha iyi bazı makro göstergelerle yakalanmasına rağmen, tüketici ve üreticilerin geleceğe ilişkin beklentilerinin kötüleşmesi, piyasalarda güven erozyonu ve kredi mekanizmasının yavaşlaması dolayısıyla ekonomide sıkıntılı bir döneme girildiğini belirtti.



Bu dönemde sanayi üretiminin ciddi oranda gerilediğine, kapasite kullanım oranlarının düştüğüne, işsizlik oranlarının tehlikeli boyutlara ulaştığına işaret eden Taşdemir, "Hükümetin açıkladığı 5 tedbir paketinin toplam maliyetinin 36,4 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Bu paketler ekonomi açısından son derece faydalı, ancak bunların faydalarının artması için yeni bazı tedbirlerin alınması son derece önemli" dedi.



İşsizlik rakamlarının geldiği noktanın istihdam konusunda ciddi sıkıntıları ortaya çıkardığını dile getiren Taşdemir, "Ağustos sonunda işsiz sayısı 2 milyon 439 bin iken, küresel ekonomik kriz sonrasında 835 bin insanımızın daha işini kaybetmesi ile bu rakam Aralık ayında 3 milyon 274 bin kişiye ulaşmıştır. İşsizlik ile ilgili verilerde bir müddet daha kötüleşmeler göreceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.



HÜRSİAD olarak, işsizlik sorununa çözüm için SSK ve muhtasar vergilerinin yüzde 25'in tüm çalışanlar için bir yıl süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasını öneren Taşdemir, şunları kaydetti:



"Hükümetimizin düzenlemesi, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının süresini 3 aydan 6 aya uzatılması ve ödenecek rakamın iki katına çıkarılması şeklinde oldu. Başvuru ve değerlendirme süresi yaklaşık 1,5 ay sürüyor, bu sürenin daha kısa olması gerek. Yeni düzenleme istihdam açısından şirketlerimize önemli bir kolaylık getiriyor, ancak konunun birçok firma tarafından bilinmediğini gördük."



Mehmet Taşdemir, iş dünyasının ekonominin can damarını oluşturduğunu vurgularken, somut ve akılcı hedeflerin temel alınması gerektiğini ifade etti.

