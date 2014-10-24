Hürriyet'ten Wall Street Journal'a: Yaptığınız haber saçma ve yalan

Hürriyet Gazetesi, geçtiğimiz gün Wall Street Journal’ın Türkiye’deki internet sitesinin "Doğan Grubu, Hürriyet'in satışı için görüşmelere başladı" iddiasına sert yanıt verdi. Hürriyet'ten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin olarak, "Bu haber tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, yalandır" denildi. Söz onusu haberin "Wall Street Journal gibi güçlü gazetecilik geleneği olan bir kuruma yakışmadığını" dile getiren Hürriyet, haberde yer alan "Doğuş Grubu ile görüşme" iddialarını ise, "saçma" olarak yorumladı.

Hürriyet'ten yapılan açıklama şöyle:

Wall Street Journal’ın Türkiye’deki internet sitesi, önceki gün geçtiği bir haberinde, Hürriyet gazetesinin bir başka gruba satış görüşmelerinin başladığı yolunda, hiçbir dayanağı

olmayan bir iddia ortaya atmıştır. olmayan bir iddia ortaya atmıştır.

Bu haber tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, yalandır. Hürriyet gazetesi, bu sektörün en köklü ve en büyük grubu olan Doğan Ailesi’nin sahipliğindedir ve böyle kalmaya devam edecektir. Bunun gibi -dost ve düşman- herkesin bilmesini istediğimiz bir husus daha var: Hürriyet, Türk basınının amiral gemisi olarak bu kimlik ve konumunu gelecekte de başarıyla muhafaza edecektir.

Hiç kimse söz konusu haberde öne sürülen saçma iddialara ve bunlara dayalı asılsız spekülasyonlara itibar etmemelidir. Ayrıca, bu haberin Wall Street Journal gibi güçlü gazetecilik geleneği olan bir kuruma yakışmadığını da belirtmek isteriz.

Okurlarımıza saygıyla duyururuz.