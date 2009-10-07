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Yaşam

Hürriyet'ten Vuslat Doğan Sabancı açıklaması

07 Ekim 2009 22:13

Vuslat Doğan Sabancı'nın Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanlığını bıraktığı yönünde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ilettiği herhangi bir irade beyanı olmadığı bildirildi.
     Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş adına, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksoy ile Mali İşler Müdürü Halil Özkan imzasıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada şunlar kaydedildi:
     ''Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) Başkanımız Vuslat Doğan Sabancı'nın, bu görevini bıraktığına ilişkin medyada muhtelif haberler yer almaktadır.
     Mevcut durum itibariyle, Vuslat Doğan Sabancı'nın, şirketimizin Yürütme Komitesi Başkanlığı'nı bıraktığı yönünde Yönetim Kurulu Başkanlığımıza ilettiği herhangi bir irade beyanı olmadığı gibi, Yönetim Kurulumuz tarafından da bu yönde alınmış bir karar bulunmamaktadır.''

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