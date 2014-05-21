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Hürriyet'ten Erdoğan ve Sabah'a cevap

Hürriyet gazetesi, Soma faciasına ilişkin Başbakan Erdoğan ve Sabah grubu tarafından kendilerine yönelik sert eleştirileri polemik haline getirmeyeceğinin mesajını verdi.

21 Mayıs 2014 14:39

Hürriyet gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Sabah grubunun kendilerini hedef alan eleştirilerine ilişkin açıklamada bulundu. Soma faciasına atıfta bulunulan yazılı açıklamada, "Medya namusu açısından üzücü olan büyük felaketlerin ardından başta Sabah, bazı gazete ve kanalların, sorumluları bırakıp medyaya yönelik linç kampanyası açmasıdır, bağımsız medyayı vebal altında bırakma çabasıdır" denildi. Açıklamada, "Milletçe tuttuğumuz yas devam ederken bu tarz ucuzluklarla uğraşmak bize ağır geliyor” ifadesinin yer alması dikkat çekti

Hürriyet'ten yapılan açıklama şöyle:

Medyayı suçlama kolaycılığı

“Soma gibi 301 şehidin verildiği, yüzlerce ailenin ocağına ateş düştüğü bir faciayı yönetmenin zorluğu ortadadır.

Ama ülkemizde, büyük felaketlerin, kanlı terör olaylarının ardından gerçek sorumlular yerine medyanın taraf ve hedef haline getirilmesi sıkça rastlanan kolaycılıktır.

Dolayısıyla bu bizi şaşırtmıyor.

Soma faciasında medya namusu açısından üzücü olan, başta Sabah, bazı gazete ve kanalların, sorumluları bırakıp medyaya yönelik linç kampanyası açmasıdır, bağımsız medyayı vebal altında bırakma çabasıdır.

Katliam gibi kazaya yol açan ihmaller, denetimsizlik, insan hayatına duyulan kayıtsızlık, umursamazlık, acılı insanların feryatları karşısında gösterilen duyarsız davranışlar unutulup, görevini adil ve doğru yapan rakip medyaya çamur sıçratmak, iftirada bulunmak ayptır, günahtır, vicdansızlığın ta kendisidir.

Medya tarihinde kara leke olarak ebediyen kalacaktır.

Milletçe tuttuğumuz yas devam ederken bu tarz ucuzluklarla uğraşmak bize ağır geliyor.”

 

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