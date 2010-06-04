Hürriyet'te Vuslat Sabancı dönemi

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Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, yönetim kurulunda bugün görev dağılımı yapıldığı, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak komite üyelerinin de seçildiği belirtildi.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:





''Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Vuslat Doğan Sabancı'nın ve Başkan Yardımcılığı'na Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in seçilmesine, Hakkı Hasan Yılmaz'ın İcra Kurulu (Yürütme Kurulu) Başkanlığına, Kadri Enis Berberoğlu'nun Yayın İşlerinden, Ayşe Cemal Sözeri'nin Reklam İşlerinden, Dursun Ali Yılmaz'ın Mali İşlerden, Ayçin Bayraktaroğlu'nun Pazarlama İşlerinden, Ahmet Nafi Dalman'ın Bilgi Teknolojilerinden, Ahmet Özer'in internet operasyonlarının yönetimi, geliştirilmesi ve yeni iş alanları yaratılmasından sorumlu İcra Kurulu üyeliklerine atanmalarına karar verildi.





Yönetim Kurulu üyelerimizden Ahmet Toksoy ve Soner Gedik'in Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı Tebliğ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na, Kurulumuz bağımsız üyelerinden Ahmet Burak'ın seçilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine de Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksoy ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Grup Başkanı Murat Doğu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.''