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Yaşam

Hürriyet'in umre kafilesi yurda döndü

Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan umre ziyareti için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndü.

01 Eylül 2009 03:00

Umre ziyareti için Suudi Arabistan'a giden Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan, 72 saat süren ziyaretin ardından bu sabah İstanbul'a döndü.

Suudi Arabistan'a giden ve orada 3 gün kalarak umre sünnetini yerine getiren Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bu sabah İstanbul'a döndü.



Türk Hava Yollları'nın tarifeli uçağı ile 06.45'de Atatürk Havalimanı'na inen Özkök ve Hakan, 72 saatlik umre ziyaretinin çok etkileyici olduğunu ifade etti. Özkök, "Çok iyi geçti. Çok etkileyiciydi. Tekrar gider miyim bilmiyorum. İzlenimlerimizi paylaşacağız." dedi. Özkök ve Hakan kendilerini bekleyen araçlarla havalimanından ayrılırken, Suudi Arabistan'dan getirdikleri hediyeler de dikkat çekti.

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