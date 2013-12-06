Hürriyet'in Mandela için 'Çirkin Afrikalı' manşeti Twitter'da gündem oldu

Apartheid rejimine karşı mücadelenin simgesi olan Güney Afrikalı lider Nelson Mandela'nın vefatının ardından Twitter'da, Hürriyet gazetesinin 1992 yılında Mandela'nın Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü kabul etmemesi üzerine attığı "Çirkin Afrikalı" manşeti günün en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Gazetede "Çirkin Afrikalı" manşeti ile verilen habere Mandela'nın 1986 yılında verilmeye başlanan Atatürk Barış Ödülü'nü, Türkiye'de Kürtler'e yapılan ayrımcılığı gerekçe gösterek reddetmesi konu edilmişti.

Gazete bununla yetinmeyip siyahi lidere, "zenci" demeyi tercih etmişti. Manşetten verilen haberin arabaşlıklarında ise tırnak içerisinde "PKK ile bağlantısı var" ve "Para az geldi" ifadeleri yer almıştı.

Hürriyet, bugün internet sitesinden Mandela'nın vefat haberini "Nelson Mandela: Irkçılıkla mücadeleye adanmış bir ömür" ve "Mandela'nın ölümü dünyayı yasa boğdu" başlıklarıyla verdi.

Twitter'da birçok kullanıcı, Hürriyet gazetesini, Ahmet Kaya için attığı "Vay şerefsiz" manşetini de hatırlatarak #hurriyetbenim hastag'ine "istediğim gibi hakaret edebilirim" yazarak eleştirdi.

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü 1992'de Mandela verilmek istenmeden önce 1990'da darbe generali Kenan Evren'e verilmişti.

Gazetenin 18 Mayıs 1992 tarihindeki ilk sayfası şöyle:

Twitter'da konu ile ilgili yorumlar ise şöyle: