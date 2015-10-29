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Hürriyet'i basan AKP’li Boynukalın: Basın dokunulmazlığını kaldırmaya devam edeceğiz

Abdurrahim Boynukalın pazartesi günü 'Gençlik Geleceğine Sahip Çıkıyor' buluşmasında konuştu

29 Ekim 2015 12:40

Hürriyet’e yapılan taşlı sopalı saldırıyla gündeme gelen ve önceki gün katıldıkları bir etkinlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla yan yana görüntü vererek beraber salonu selamlayan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, “basın dokunulmazlığını kaldırmaya devam edeceklerini” söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Abdurrahim Boynukalın pazartesi günü partisinin Nevşehir Gençlik Kolları tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Gençlik Geleceğine Sahip Çıkıyor’ buluşmasında konuştu. Boynukalın, “Biz burada dik duruşu göstermek için bulunuyoruz. Allah’a şükürler olsun ki bu dik duruşun farkında olan bir gençlikle yürüyoruz” diye konuştu.

Basın özgürlüğü diye ölüm tehditleri ve küfürlerin ortaya atıldığını öne süren Boynukalın, şunları söyledi: “Türkiye’de yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a ölüm tehdidi yaparız. Annesine, eşine, çocuklarına, damadına, kızına, herkese küfrederiz ama kimse bize dokunamaz. Niye? Bizde basın özgürlüğü var. AK Parti teşkilatı o dokunulmazlığı artık kaldırmıştır. Bundan sonrada o dokunulmazlığı kaldırmaya devam edeceğiz.” 

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