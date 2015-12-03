Hürriyet'e saldırıda yer alan AKP'li Boynukalın 3 ay sonra ifade verdi

Hürriyet gazetesine 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen taşlı sopalı saldırıda, saldırgan grubun arasında yer alan AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın, önceki gün savcılığa giderek ifade verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, eski AKP milletvekili Boynukalın’ın ayrılan dosyası ana dosyayla birleştirildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın çağrısı üzerine ifade veren Boynukalın, “Gidiş nedenim demokratik hakkım olan sözlü protestoyu gerçekleştirmekti” dedi. Ancak Boynukalın, saldırının ardından yaptığı açıklamalarda, “Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş” diyerek tehditler savurmuştu. Hürriyet gazetesine yapılan saldırının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Polisin plakalarından ulaştığı 25 şüpheli de binaya saldırıp zarar verenin kendileri olmadığını iddia etti. Şüpheliler ifadeleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.