Hürriyet'e saldırıdan 100 gün sonra iddianame hazırlandı, AKP'li Boynukalın'ın ismi yok!

Hürriyet gazetesinin Bağcılar’daki binasına 6 ve 8 Eylül tarihlerinde taşlı sopalı saldırı düzenleyip camları, kameraları kıran, direkleri söken grupta yer alan 26 kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 15 Aralık tarihli iddianamede, haklarında 9 yıla kadar hapis cezası istenen 26 şüpheli, ‘mala zarar vermek’ ve ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek’le suçlandı. Savcılık, şüpheliler hakkındaki ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, örgüt üyesi olmak’ suçlamalarıyla ilgili yeterli delil elde edilmediği, suçların yasal maddi unsurları oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Azmettirme delili yok

İlk saldırıda, gazete önündeki kalabalığa hitap eden ve olaydan birkaç gün sonra Mersin’de yaptığı konuşmada “Bu adamlar şöyle düşünüyorlardı, diyorlardı ki ‘Bu ülkenin Müslüman değerlerine kendimiz dışındaki herkese çıkarız, küfrederiz ve bize kimse dokunamaz...’AK Parti gençliği bundan 3 hafta önce, bir ay önce o dokunulmazlığı kaldırmıştır arkadaşlar” diyen dönemin AKP milletvekili ve AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın için ise ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verildi. Boynukalın’ın diğer şüphelileri azmettirdiğine dair soyut iddialar dışında, dava açılmasına yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediğini belirten savcılık, Mersin’deki sözlerin de olay tarihinden sonra söylendiğini ve azmettirme iradesini göstermeyeceğini kaydetti.

Zorla girmek istediler

İddianamede özetle şöyle denildi: “(6 Eylül’de) binanın korkuluk demirlerini söküp bariyerleri kırdılar. Bahçedeki aydınlatma direklerini söküp kırarak zarar verdiler. Kamera cihazlarını kırdılar. (8 Eylül’de) Güvenlik güçlerini itekleyerek duvarla çevrili bahçeye girdiler. Binanın girişindeki döner cam kapıyı, camları, kameraları, giriş kapısındaki bariyerleri kırarak zarar verdiler. Giriş kapısını zorlayarak bina içine girmek istediler. Takviye güvenlik güçleri tarafından bina dışına çıkarıldılar.”