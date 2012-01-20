hurriyet.com.tr Avrupa üçüncüsü oldu

T24 - İnternet istatistik firması comScore, bugün Avrupa’daki internet kullanımına ait genel bir tablo sunan veriler açıkladı. Veriler, Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının haberleri internet üzerinden takip ettiklerini gösterirken, en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında hürriyet.com.tr üçüncü sırada yer aldı.



comScore’un Kasım 2011’e ait verilerine göre, bu ay içinde 379.4 milyon Avrupalı internet kullanırken, kişi başına internette gezinme süresi ortalama 27.8 saat oldu. ComScore, Avrupa’daki 49 internet piyasasındaki verileri bir araya getirirken, 18 internet piyasasına ait özgün bilgiler değerlendirildi.



Kullanıcıların, en çok ziyaret edilen haber sitelerine girmeden önce Google ve Facebook’u ziyaret ettikleri anlaşıldı.





İlk beş



ComScore verileri, Kasım 2011’de Avrupa’da 181.5 milyon kişinin haber sitelerine girdiğini gösterdi. Bu rakam, Kasım 2010’a kıyasla internet kullanıcıları arasında yüzde 9’luk bir artış gösterirken, kullanıcıların en çok rağbet ettiği siteler haber siteleri oldu.



En çok tıklanan haber siteleri arasında birinci sırayı 20.1 milyon ziyaretçiyle İngiliz bulvar gazetesi Daily Mail aldı. İkinci sırada, 15.7 milyon ziyaretçiyle bir diğer İngiliz gazetesi Guardian yer aldı. Bu iki gazetenin ardından, hürriyet.com.tr 10 milyon 429 bin ziyaretçi ile üçüncü geldi. Dördüncü Bild, beşinci ise milliyet.com.tr oldu.



Yapılan analizde, kullanıcıların yüzde 12’sinin, ilk beş haber sitesini ziyaret etmeden önce Google sayfalarına baktığı, yüzde 10’unun ise ilk önce Facebook’u ziyaret ettiği ortaya çıktı.





Hürriyet okuyucular arttı



comScore tarafından Ağustos 2011’de açıklanan verilere göre, hürriyet.com.tr 9,5 milyon ziyaretçiyle dördüncü sırada yer almıştı.



Aradan geçen üç ay sonunda hürriyet.com.tr’nin ziyaretçi sayısı yaklaşık bir milyon kişi artarak 10.4 milyona yükseldi.







