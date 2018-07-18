Hürriyet yazısını sansürledi, Uğur Gürses gazeteyle yollarını ayırdı!

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Hürriyet'ten ayrıldı. Eski Merkez Bankası bürokratı olan gazetenin saygın ekonomi yazarı Gürses ayrılışını Twitter'dan, "Hürriyet yolculuğuma son noktayı koydum. Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, okurlarıma teşekkür ediyorum" sözleriyle duyurdu.

T24’ün Hürriyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre Gürses, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) “insider trading-İçerden bilgilendirme”yi suç olmaktan çıkaran kararını eleştiren bir yazı yazdı. Kararın “Türkiye’nin sermaye piyasasıı için kara bir leke olduğu”nu düşünen Gürses’in bu yazısını Hürriyet yönetimi “Biz de halka açık bir şirketiz, SPK ile ilişkilerimiz var” gerekçesiyle yayımlamadı. Sansüre itiraz eden Uğur Gürses, 2014’ten beri köşe yazdığı Hürriyet’le yollarını ayırmaya karar verdi.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Gürses, Merkez Bankası’ndan ayrıldıktan sonra 2001 yılında kapatılan Radikal gazetesinde yazmaya başlamış, buradaki analizlerini 2014 yılına kadar sürdürmüştü.

Doğan Medya Grubu'nun mart ayında Demirören Holding'e satılmasının ardından grubun bünyesinde bulunan Hürriyet'te ayrılıklar devam ediyor. İlk olarak Melis Alphan'ın ayrıldığı yazar kadrosundan son ayrılan Gürses oldu. Satışın ardından, nisan ayı sonunda da sürecin en önemli istifası gerçekleşmiş ve Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden ayrılmıştı.

Son yazısında Merkez Bankası düzenlemesini eleştirmişti

Gürses son yazısında Merkez Bankası için Cumhurbaşkanlığı Kararnâmesiyle yapılan düzenlemeyi eleştirmiş, "Görev süreleri merkez bankacılığında bağımsızlık için en önemli kalkandır. Merkez bankalarının bağımsızlığı için 3-4 unsurdan biri üst yöneticilerin görev süresinin uzunluğu. Bunun kısaltılması dünyanın her yerinde bağımsızlık kalkanının zayıflatılması olarak görülür, kaygı uyandırır, piyasaları rahatsız eder" ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet yolculuğuma son noktayı koydum. Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, okurlarıma teşekkür ediyorum. — uğur gürses (@ugurses) 18 Temmuz 2018

Uğur Gürses kimdir?

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına 1986 yılında T.C. Merkez Bankası’nda başladı. Döviz kuru politikası, portföy yönetimi, döviz rezerv yönetimi ve açık piyasa işlemleri konularında çalıştı.

1994 yılında özel kesime geçti; 2000 Eylül ayına kadar ticari bankalarda üst kademe yöneticilik yaptı.

Bankacılığı bırakarak 2000-2005 arasında CNN TÜRK televizyonunda ekonomi yorumculuğu ve ekonomi haber yöneticiliği yaptı.

Yorumculuğu 2012 yılında SKYTÜRK360 televizyonunda sürdürdü. 1999 yılında Yeni Yüzyıl gazetesinde başladığı günlük ekonomi ve finans yazılarına, daha sonra Yeni Binyıl gazetesinde devam etti. 2001 yılından beri de yazılarını Radikal gazetesinde sürdürdü. 2014 Nisan ayından itibaren Hürriyet’te yazmaya başladı.