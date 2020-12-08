Hürriyet yazarından Yonca Evcimik’e:  Bizi şikâyet edecekmiş, beni başa yaz ama sakın Edis’i de unutma

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, “Berbat şarkısı ‘Ayıp Şeyler’ hakkında sosyal medyada yazılanlara dava açmaya hazırlanıyormuş. Kendisine karşı linç kampanyasına destek veren köşe yazarlarını da şikâyet edecekmiş. Beni başa yaz ama sakın Edis’i de unutma.” düşüncesini dile getirdi.

Özbey, “Hakaret ve küfür söz konusuysa elbette hakkını sonuna kadar arasın. Ama “linç kampanyasına destek veren köşe yazarları' denince herhalde buna ben de giriyorum. Bu vesileyle sözlerimi aynen tekrar edeyim ki o kadar eleştirinin arasında gözden falan kaçar, şikayette ismim eksik kalmasın: 'Eşi dostu da mı yok? Kimse de ‘Sen n’apıyorsun? Bir dur, bu yanlış olur’ demedi mi?' Hâlâ aynı fikirdeyim çünkü Yoncimik hatasını kabul etmiyor. Herkesin gönlüne su serpecek bir özür dilemek yerine cadı avına çıkıyor." görüşünü savundu.

Özbey, "Çıksın bakalım.Bu devirde cadıyı nereden bulacaksa... Ama şunu hiç hesaba katmıyor: Ya şarkısında dillendirdiği şeylerden dolayı şiddete uğramış bir kadın da kendisine dava açarsa? Mesele kazanmak, kaybetmek, tazminat, ceza, şunu bu değil. Böyle bir pozisyona düşmenin vicdani yükünün altından nasıl kalkacak? Bununla mı anılmak istiyor? Yonca Evcimik ile bir kere röportaj yapmıştım. Onun dışında bir tanışıklığımız, muhabbetimiz yok. Keşke arkadaşı, dostu olsaydım. O zaman buradan yazmak yerine kendisine söylerdim: Seni seviyoruz ama hata üstüne hata yapıyorsun." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın