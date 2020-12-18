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Hürriyet yazarından Ebubekir Sofuoğlu'na: Madem üniversiteler fuhuş yuvası, sen niye o üniversitelerden aldığın bu unvanları kullanıyorsun ki?

18 Aralık 2020 08:50

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, üniversitelere 'fuhuş yuvası' diyen Ebubekir Sofuoğlu'na verilebilecek en güzel cezanın 'Prof. Dr.' unvanının alınması olduğunu yazdı. 

Özbey yazısında, "Üniversiteler için 'fuhuş yuvası' diyen Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Girdim, Twitter hesabına falan baktım. Her yerde isminin başına 'Prof. Dr.' yazmış. Bence kendisine verilebilecek en güzel ceza, bu unvanlarının geri alınması olur. Değil mi ya? Madem üniversiteler fuhuş yuvası, sen niye o üniversitelerden aldığın bu unvanları kullanıyorsun ki?" ifadesini kullandı. 

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