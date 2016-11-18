Hürriyet yazarından Diyanet'e: Hop hocam, orada dur; millet olarak bizim değil, AKP'nin özür dilemesi gerek

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Minsk'te yaptığı "Üzülerek belirteyim, tabii ki bizim bu coğrafyalara FETÖ’den dolayı, millet olarak özür borcumuz var” açıklamasına tepki gösterdi. “Hoop hocam, orada dur. Fetullahçılar nedeniyle neden 'millet olarak' özür dileyeceğimizi anlayamadım. Hayır, millet olarak özür dilememiz gerekmiyor" diyen Yılmaz, "Bu coğrafyalardan özür dilemesi gereken millet değil, AKP hükümetidir. Öte yandan hükümetin bu yaptığı siyasetin içinde olabilecek bir şeydir deyip geçelim. Ama hocam, kusura bakmayın da siz din adamı olarak bu sapık çetenin, İslam dışı olduğunu nasıl fark edemediniz?" ifadesini kullandı.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın "O kadar uzun boylu değil hocam" başlığıyla yayımlanan (18 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, geçen gün Minsk'e cami açılışı için gitti ve orada gazetecilerle sohbet etti.

Konu doğal olarak yine Fetullahçılara geldi ve Başkan, FETÖ’nün yurtdışındaki faaliyetlerinin İslam kimliğine zarar verdiğini söyledi.

“Üzülerek belirteyim, tabii ki bizim bu coğrafyalara FETÖ’den dolayı, millet olarak özür borcumuz var” dedi!

Bunu okuyunca ben de kendi kendime dedim ki “Hoop hocam, orada dur!”

Fetullahçılar nedeniyle neden “millet olarak” özür dileyeceğimizi anlayamadım.

Hayır, millet olarak özür dilememiz gerekmiyor.

Fetullahçılar, yurtdışında okul filan açıyoruz diye rahmetli Ecevit’in bile gözünü boyamıştı.

Ama en büyük siyasi destek, AKP hükümeti döneminde arkalarındaydı.

Soruları çalıp başkalarının haklarını gasp ederek devlette yuvalanmalarına bu hükümet göz yumdu.

Bir ülkede olup bitenden hükümetler sorumludur, bunlar hükümet ile el ele vererek kumpaslar kurdular, ne istedilerse aldılar vs.

O günlerde bizler yazıp çiziyorduk, hapse atılmayı göze alarak hem de!

Ama hükümet siyaseten bunların arkasında durdu.

Bu coğrafyalardan özür dilemesi gereken de millet değil, AKP hükümetidir.

Öte yandan hükümetin bu yaptığı siyasetin içinde olabilecek bir şeydir deyip geçelim.

Ama hocam, kusura bakmayın da siz din adamı olarak bu sapık çetenin, İslam dışı olduğunu nasıl fark edemediniz?

Sıradan bir din adamı da değilsiniz üstelik, adınızın önünde profesör de yazıyor.

Bunların İslam ile alakaları olmadığını anlamanız için darbeye kalkışmaları mı gerekiyordu?

Yoksa o yıllarda Fetullahçıların, İslam’a zarar verdiğini yazıp söylediniz de ben mi duyamadım?