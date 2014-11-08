Hürriyet yazarından Başbakanlık'a 'milletimize layık standartlar' sorusu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan “Ak Saray” olarak bilenen Cumhurbaşkanlığı Sarayı hakkında Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya ilişkin olarak, “Neden sarayınız, uçağınız söz konusu olduğunda ‘Milletimize layık standartlar’ aklınıza geliyor da... Sıra yüzlerce işçimize mezar olan maden ocaklarına gelince... Aklınıza bir türlü ‘milletimize layık standartlar’ gelmiyor? Yoksa büyük milletimize layık ‘maden ocağı standardı’ bu mudur” diye sordu.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “Demirbaşa kaydedildi meselesi” başlığıyla yayımlanan (8 Kasım 2014) yazısı şöyle:

Demirbaşa kaydedildi meselesi

Doğrudur.

O "Saray", kamunundur.

Demirbaşa kaydedilmiştir.



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Yine doğrudur.

O "Saray", şahsın değil, makamındır.

Tayyip Erdoğan gidecektir, yerine başkası gelecektir.

Ve gelen, o "Saray"da oturacaktır.



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Asıl mesele bu değildir.

Asıl mesele...

Bugün Türkiye'yi yönetenlerin zihniyetiyle ilgilidir.



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O "zihniyet" şudur:

Devasa ve görkemli bir saray inşa ederek, Türkiye'nin büyüklüğünü, önemini, gücünü ve statüsünü göstermenin mümkün olduğunu sanma zihniyeti.

Büyük ve devasa bir sarayla ülkenin gücünün tüm dünyaya gösterilebileceği anlayışı...



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Bu zihniyetin aynısı mesela Brunei Sultanı'nda da var.

O da ülkesinin ve kendisinin önemini, prestijini, statüsünü ve büyüklüğünü bu tür yapılarla göstermeye çalışmakta.



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Bizim ondan bir farkımız olmalıydı.

Di mi ama?

'Atatürk'e yat alındığında neredeydiniz' sorusu

20'li yaşlardaki gençlere atarlanarak soruyorlar:

"Ülke yoksulken Atatürk'e yat alınmıştı... O zaman neredeydiniz?"



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Gençler!

Bu soruyu soranlara şöyle cevap verin:



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"Ama biz Sultan Abdülmecid, Dolmabahçe'ye kurumlu ve alımlı bir saray yaptırdığında da sesimizi çıkarmamıştık. Aklımız şimdi başımıza geldi. İdare ediverin artık."

Milletimize layık standartlar

Başbakanlık diyor ki:

"Ak Saray, milletimize layık standartlara uygundur."



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İyi de Sayın Başbakanlık!

Neden sarayınız, uçağınız söz konusu olduğunda "Milletimize layık standartlar" aklınıza geliyor da...

Sıra yüzlerce işçimize mezar olan maden ocaklarına gelince...

Aklınıza bir türlü "milletimize layık standartlar" gelmiyor?



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Yoksa büyük milletimize layık "maden ocağı standardı" bu mudur?

Bunu mu demek istiyorsunuz?

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