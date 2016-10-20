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Hürriyet yazarından Asena'ya 'FETÖ' uyarısı

Cengiz Semercioğlu: Aman dikkat sevgili Asena...

20 Ekim 2016 13:57

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, bir nişan töreninde dansöz Asena'nın başından aşağı 1 dolarlar döküldüğünü söyleyerek, 'FETÖ' uyarısı yaptı. Dökülen dolarlar arasında "F serisi 1 dolarlar bile var" diyen Semercioğlu, "FETÖ'nünkiler bu kadar gündemdeyken 1 dolarlarla böyle dans etmek tehlikeli olabilir" dedi.

Semercioğlu'nun Hürriyet'te "Cem Yılmaz bile bunu yaparsa..." başlığıyla yayımlanan (20 Ekim 016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Aman 1 dolarlara dikkat Asena!

Asena, Samsunlu bir işadamının nişan töreninde sahneye çıkmış...

Çıkmasıyla birlikte de başından aşağı dolarlar atılmaya başlanmış...

Fotoğraflara baktım, Asena’nın başından dökülenlerin tamamı 1 dolarlık desteler...

E serisi var, J serisi var, hatta F serisi 1 dolarlar bile var atılanlar içinde.

Aman dikkat sevgili Asena. FETÖ’nünkiler bu kadar gündemdeyken 1 dolarlarla böyle dans etmek tehlikeli olabilir...

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AsenaFETÖ uyarısıdansöz1 dolarF serisi

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